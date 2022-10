Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη Χορηγός του Leadership Forum 2022

Leadership Forum 2022: “Συζητώντας με τους Νέους για Επαγγελματικές Ευκαιρίες και Επιχειρηματικότητα”.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, η εκδήλωση LeadershipForum - “Συζητώντας με τους Νέους για Επαγγελματικές Ευκαιρίες και Επιχειρηματικότητα”, διοργάνωσης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Επιτροπής Ηγεσίας, και με την ευγενική χορηγία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν νέοι φοιτητές, εργαζόμενοι και μαθητές της Γ΄ Λυκείου, από ανώτατα διευθυντικά στελέχη και επιχειρηματίες, για τις εξελίξεις και τις επαγγελματικές ευκαιρίες του μέλλοντος.

Την εκδήλωση άνοιξαν με τις τοποθετήσεις τους οι: Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Αρτέμιος Μυρόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου & Διευθύνων Σύμβουλος Linkage Ελλάδας και Κύπρου και Αλέξανδρος Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε: “Βρισκόμαστε ανάμεσα σε νέες και νέους οι οποίοι δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στον επιχειρηματικό στίβο. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, να ενημερωθούν από ανώτατα διευθυντικά στελέχη και καταξιωμένους επιχειρηματίες σχετικά με τις εξελίξεις, τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες της αγοράς εργασίας καθώς και τις προκλήσεις του επιχειρείν. Για το Επιμελητήριο, ο επιτυχής επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Οι νέοι άνθρωποι είναι ικανοί για γόνιμη σκέψη και διάλογο και εν τέλει αποτελούν την θετική αλλαγή που έχει ανάγκη ο επιχειρηματικός κόσμος.”

Ο Αρτέμιος Μυρόπουλος ανέφερε: “160 φοιτητές μίλησαν ζωντανά για όλα τα θέματα που τους προβληματίζουν με 14 CEOs και ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία που την παρέχει μόνο η Επιτροπή Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητήριου. Οι νέοι αυτοί άνθρωποι είναι ξεκομμένοι από τους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και αντίστροφα, και αυτό είναι λάθος γιατί οι σημερινοί φοιτητές θα κληθούν να διοικήσουν τις επιχειρήσεις και τη χώρα σε περίπου δέκα χρόνια από τώρα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι συνεννοούμαστε. Ο διάλογος επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για ειλικρινή διάλογο, καθώς υπήρχαν σημεία στα οποία συμφωνήσαμε αλλά και σημεία στα οποία διαφωνήσαμε. Το σίγουρο είναι ότι και οι δυο πλευρές έχουν περιθώρια αυτοβελτίωσης. Αποκομίσαμε όλοι σημαντικά συμπεράσματα, ενώ γεμίσαμε θετική ενέργεια και αισιοδοξία.”

Ο Αλέξανδρος Σαρακάκης σημείωσε: “Είναι η δεύτερη εκδήλωση της Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου που φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις μας. Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα η μεγάλη προσέλευση και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των νέων παιδιών αλλά και να προσφέρουμε τα όποια ψήγματα σοφίας γίνεται τα οποία θα τους κατευθύνουν επαγγελματικά και θα τους βοηθήσουν να κατασταλάξουν όσον αφορά την καριέρα τους.”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, η εκδήλωση Leadership Forum - “Συζητώντας με τους Νέους για Επαγγελματικές Ευκαιρίες και Επιχειρηματικότητα”, διοργάνωσης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Επιτροπής Ηγεσίας, και με την ευγενική χορηγία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.Ακολούθησαν οι συστάσεις και οι τοποθετήσεις κορυφαίων διευθυντικών στελεχών, παρουσιάζοντας τις επαγγελματικές ευκαιρίες, τα οράματα αλλά και τις θυσίες και τα εμπόδια που μπορούν να εμφανιστούν στη σταδιοδρομία των νέων, επισημαίνοντας ότι κάθε εξέλιξη, ευχάριστη ή δυσάρεστη, μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Συγκεκριμένα στην ενότητα μίλησαν οι παρακάτω:

• Ράνια Αικατερινάρη, Εταίρος, Εκάτη Συμβουλευτική ΕΠΕ και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ Motor Oil AE, ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και CORAL AE

• Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Mercedes-Benz Hellas Single-Member S.A

• Αντώνιος Κεραστάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Brink’s Hellas

• Παντελής Πάνος, General Manager, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών

• Αριστοτέλης Παντελιάδης, CEO, METRO AEBE

• Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος NN HELLAS & NN HELLAS II

• Βασίλης Ραμπάτ, Διευθύνων Σύμβουλος Xerox Hellas & Πρόεδρος ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων)

• Ελευθέριος Σαμαράς, Διευθύνων Σύμβουλος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, DHL Express (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ

• Αλέξανδρος Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Saracakis Group of Companies

• Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια, Apollon Insurance Broker

• Giuseppe Zorgno, Country Manager AIG Europe S.A. – Υποκατάστημα Ελλάδας

• Νικόλαος Νέγκας, Διευθύνων Σύμβουλος, TGI Fridays™ Greece

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επόμενη ενότητα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ένας εποικοδομητικός και διαδραστικός διάλογος μεταξύ των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και των νέων εργαζομένων και φοιτητών, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις εξελίξεις στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά καθώς και για νέα εργασιακά δεδομένα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί.

Στην τελευταία ενότητα “Επιχειρηματικότητα – Παρουσίαση Ομάδας Καινοτομίας”, συμμετείχαν οι: Δημήτρης Κανατάς, Business Unit Director, Automotive Consumer Solutions, Saracakis Group of Companies, Μαρίνος Αγορίτσας, Technical Manager, Automotive Consumer Solutions, Saracakis Group of Companies και Γρηγόρης Μακρής, Legal and Product Liability Manager, MGK HELLENIC MOTOR. Συντονιστές της ενότητας ήταν ο Αλέξανδρος Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Saracakis Group of Companies και ο Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Mercedes-Benz Hellas Single-Member S.A.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκε η δυναμική της ελληνικής καινοτομικής σκέψης και η δυνατότητα για σχεδιασμό προϊόντων με παγκόσμια προοπτική.

Ακολουθούν δηλώσεις των ομιλητών του Leadership Forum 2022

Νικόλαος Μπακατσέλος https :// youtu . be / CuwCgMlB 77 s

Αρτέμιος Μυρόπουλος https :// youtu . be / TMGwIIxj 30 I

Αλέξανδρος Σαρακάκης https :// youtu . be / kwaWR 9 YGpDw

Ιωάννης Καλλίγερος https://youtu.be/71UVlVDhGOQ

Παντελής Πάνος https :// youtu . be / buPs 1 RJAC 6 U

Αριστοτέλης Παντελιάδης https :// youtu . be / U 87 QREIeL 1 c

Μαριάννα Πολιτοπούλου https :// youtu . be / jLaS 7 GrsfFg

Βασίλης Ραμπάτ https :// youtu . be /8 q _ ctjikhE 0