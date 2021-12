O ΟΠΑΠ σαρώνει τα βραβεία ψηφιακής καινοτομίας - Προχωράει με γρήγορους ρυθμούς το στρατηγικό πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού

Τα έργα και οι πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας κατέκτησαν συνολικά 9 κορυφαία βραβεία στα «Mobile Excellence Awards», «Hellenic Innovation Awards», «e-Volution Awards» και «BITE Awards». Μάλιστα, ο ΟΠΑΠ βραβεύτηκε ως «Mobile Brand of the Year», ενώ απέσπασε τη διάκριση «Top H.I. Award for Innovative Company» και «Platinum» βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακή Καινοτομία», ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε δεκάδες ελληνικές εταιρείες από όλους τους κλάδους.