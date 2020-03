Ο Π. Δούκας και η επίτιμη Πρέσβης της Σπάρτης Ρόη Δανάλη – Αποστολοπούλου παρουσίασαν την κοινή τους δράση, για την προβολή της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Με πρωτοβουλία της κας Ρόης Δανάλης – Αποστολοπούλου, ως επίτιμη Πρέσβης της Σπάρτης, ο Gerard Butler, ο κορυφαίος σύγχρονος ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Λεωνίδα στην ταινία των ‘300’ έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται στη Σπάρτη μαζί με σπουδαίους παραγωγούς του αμερικανικού κινηματογράφου, τους Gianni Nunnari (300, Immortals, 300: Rise of an Empire, Alexander, the Departed, Shutter Island, Se7en) και Alan Siegel (Law Abiding Citizen, Olympus has Fallen, Hunter Killer), καθώς και ο σπαρτιατικής καταγωγής ηθοποιός Billy Zane (Titanic, Back to the Future) και μία ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών της αμερικάνικης κινηματογραφικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δράσεων ιδιαίτερου συμβολισμού στη Σπάρτη που θα ενισχύσουν την προβολή της εικόνας της πόλης της Σπάρτης και της Ελλάδας, στέλνοντας ένα ηχηρό, διεθνές μήνυμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και αισιοδοξίας για το κοινό καλό.