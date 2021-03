Ο πλανήτης «έσβησε» και φέτος τα φώτα συμμετέχοντας στη φετινή Ημέρα της Γης - ΦΩΤΟ

Παρόμοιο σκηνικό και στη Μόσχα, όπου τα φώτα έσβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όπως κάθε χρόνο περίπου τέτοια μέρα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, στο πλαίσιο της φετινής Ημέρας της Γης.

Για μία ώρα, το κτιριακό συγκρότημα του Κρεμλίνου, η Κόκκινη Πλατεία και ο ναός του Αγίου Βασιλείου βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

H Ώρα της Γης που διοργανώνεται από τη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση WWF ξεκίνησε το 2007 από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και από το 2009 συμμετέχει και η Ελλάδα.

??See our planet in a new light??

Share this video to take part in the #EarthHour Virtual Spotlight! 2020 taught us the importance of distance, but the issues facing our planet can only be solved if we unite??Small actions make a big difference??Take the first step & RT ?? pic.twitter.com/LyYUKNvXu0

— Earth Hour Official (@earthhour) March 26, 2021