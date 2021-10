Ο Θεοκλής Ζαούτης προτείνεται για νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Είχε προηγηθεί η πρόταση στην καθηγήτρια επιδημιολογίας Παγώνα Λάγιου η οποία φαίνεται να αρνήθηκε να αναλάβει τη θέση της προέδρου του ΕΟΔΥ, ενώ δυσκολία υπήρξε και με την περίπτωση του καθηγητή Χρήστου Χατζηχριστοδούλου ο οποίος είχε θέσει σειρά θεσμικών αλλαγών που έπρεπε να γίνουν για να αναλάβει τον οργανισμό.

Ο κ. Ζαούτης εκλήθη νωρίς το πρωί της Τρίτης από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας προκειμένου να του ανακοινωθεί η πρόθεση της κυβέρνησης να του αναθέσει το τιμόνι του ΕΟΔΥ.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν άμεσα και αύριο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ποιος είναι ο Θεοκλής Ζαούτης

O Θεοκλής Ζαούτης είναι Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Perelman School of Medicine και Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος κλινικής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (UPENN). Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 230 άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας. Στόχος του καθηγητή Ζαούτη από τη θέση του διευθυντή του «Center for Pediatric Clinical Effectiveness» (CPCE), είναι η ανακάλυψη, διάδοση και υλοποίηση των καλύτερων δυνατών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη φροντίδα των νοσηλευόμενων παιδιών. Συμμετέχει επίσης, σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, όπως στα Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH), American Academy of Pediatrics και European Society for Pediatric Infectious Diseases.

Πρόσφατα επιλέχθηκε ως μέλος της «προεδρικής συμβουλευτικής επιτροπής για την αντιμετώπιση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων» του Λευκού Οίκου (Presidential Advisory Committee for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria). Το 2009 έλαβε το βραβείο «Healthcare Epidemiology Pediatric Investigator Award» και το 2015 τιμήθηκε από την Pediatric Infectious Diseases Society με το βραβείο Distinguished Service Award.