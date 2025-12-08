Όχημα χτύπησε και εγκατέλειψε 17χρονο στην Καλλιθέα – Ο οδηγός παραμένει ασύλληπτος - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Αγίων Πάντων, στην Καλλιθέα έγινε σκηνικό σοβαρού τροχαίου.

Ένα 17χρονο παιδί, οδηγώντας το σκούτερ του και φορώντας κράνος, παρασύρθηκε από όχημα που παραβίασε το στοπ. Το αυτοκίνητο, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε αμέσως τον τόπο του ατυχήματος. Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το όχημα που χτύπησε και εγκατέλειψε το 17χρονο, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και διακομίστηκε άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου έλαβε την αναγκαία φροντίδα. Ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε σύντομα εξιτήριο.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που προκάλεσε το ατύχημα, ο οποίος παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος.

Δείτε το βίντεο: