Οδηγοί που αποτελούν δημόσιο κίνδυνο στους δρόμους της Αθήνας - Δείτε φωτό ακροατή του real fm με αυτοκίνητο που κινείται με παλέτες δεμένες στην οροφή του - Real.gr

Και όμως, ακόμα και με τον σκληρότερο ΚΟΚ των τελευταίων δεκαετιών, οι Έλληνες οδηγοί δεν βάζουν μυαλό.

Την στιγμή μάλιστα που στην πρωινή εκπομπή του Real fm, ο Σπύρος Παπαδάκης και η Στεφανία Κασίμη, έδιναν στοιχεία της τροχαίας για τα ατυχήματα στους δρόμους της Αθήνας, για την απροσεξία τους και για την έλλειψή οδηγικής συμπεριφοράς, εκείνη ακριβώς την στιγμή, ακροατής έστειλε την παρακάτω φωτογραφία, αφήνοντας άναυδους τους δημοσιογράφους της εκπομπής.

Στην φωτογραφία φαίνεται ξεκάθαρα ότι στην σχάρα της οροφής του οχήματος, είναι δεμένες πρόχειρα τουλάχιστον 8 παλέτες.

Τόσο πρόχειρα που έχει δημιουργηθεί ένας κινούμενος «πύργος της Πίζας», με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο για τους άλλους οδηγούς που κινούνται στην Αττική Οδό.

Αποδεικνύεται περίτρανα πως δεν βάζουμε μυαλό…