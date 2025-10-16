Οδηγός ΙΧ «καρφώθηκε» στη βιτρίνα των ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ενα βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο ατύχημα ήρθε στο φως, όπου νεαρός οδηγός, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ και κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, καρφώθηκε σε ένα υποκατάστημα στην Λεωφόρο Κηφισίας, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν ο 21χρονος κινούμενος με το ΙΧ αυτοκίνητο του επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα, έχασε τον έλεγχο του οχήματος επειδή κινούταν, σύμφωνα με πληροφορίες, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στη τζαμαρία ενός υποκαταστήματος ΕΛΤΑ που βρίσκεται στο ύψος του Αμαρουσίου και όπου έριξε τη τζαμαρία του καταστήματος.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο αλκοτέστ που του έγινε, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ φαίνεται να οδηγούσε και με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο από το όριο ταχύτητας που υπάρχει για το συγκεκριμένο σημείο.

Ο οδηγός είχε μόνον έναν ελαφρύ τραυματισμό, ωστόσο υπάρχουν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος.