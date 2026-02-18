Οδηγός λεωφορείου με επιβάτες αφήνει το τιμόνι κι αρχίζει να τρώει - BINTEO - Real.gr

Ένα αδιανόητο περιστατικό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το βράδυ, με αρνητικό πρωταγωνιστή, τον οδηγό λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο 040, Πειραιάς - Σύνταγμα.

Όπως κατέγραψε με το κινητό του επιβάτης του λεωφορείου, ο οδηγός φαίνεται πως πείνασε κι ατάραχος ανοίγει μια κονσέρβα, απομακρύνοντας αρχικά το ένα του χέρι από το τιμόνι και στη συνέχεια βγάζει και το δεύτερο αφήνοντας εντελώς το τιμόνι για να κόψει ψωμί και να αρχίσει να τρώει, ενώ για κάποια δευτερόλεπτα σκύβει κι όχι μόνο δεν κρατάει το τιμόνι, αλλά δεν βλέπει και τον δρόμο!

Τις αποκλειστικές εικόνες από το περιστατικό, τις οποίες τράβηξε επιβάτης, ο οποίος φέρεται να έχει κάνει ήδη καταγγελία στον ΟΑΣΑ, εξασφάλισε για το ant1news, ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, Βασίλης Γιαννούλης.