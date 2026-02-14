Οδηγός πήγαινε με την... όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να αποφύγει την κίνηση - BINTEO - Real.gr

Με την όπισθεν στην ΛΕΑ κινούνταν οδηγός στη λεωφόρο Σχιστού, για να αποφύγει την κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών.

Το περιστατικό κατέγραψε μοτοσικλετιστής, που βιντεοσκόπησε το αυτοκίνητο να κινείται για περίπου 1,5 χλμ. με την όπισθεν, ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Μάλιστα ορισμένοι, σχολιάζοντας τη σχετική ανάρτηση, σημείωσαν πως αυτή αποτελεί μία συχνή πρακτική που υιοθετούν οι οδηγοί για να αποφύγουν την κίνηση.

Οι Αρχές επεξεργάζονται το δημοσιοποιημένο οπτικοακουστικό υλικό προκειμένου να ταυτοποιηθεί αρχικά ο ιδιοκτήτης του οχήματος και στη συνέχεια ο ίδιος ο οδηγός, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.