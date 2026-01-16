Οδηγός πήρε σβάρνα... 15 αυτοκίνητα στην Τούμπα - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά συνολικά 15 οχήματα πήρε... σβάρνα μία νεαρή οδηγός τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.00 στη συμβολή των οδών Μπότσαρη με Παπάφη.

Η 24χρονη οδηγός, που σύμφωνα με το voria, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε 15 αυτοκίνητα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές.

Η 24χρονη συνελήφθη.

Δείτε εικόνες: