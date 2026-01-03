Οδηγός «σάρωσε» δέντρο και επτά αυτοκίνητα σε τρελή πορεία από τη Μεταμόρφωση στην Κηφισιά - Τι έδειξε το αλκοτέστ - Βίντεο ντοκουμέντο - Real.gr

Η κάμερα πολυκατοικίας κατέγραψε την κατάληξη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ που υπερέβαινε κατά 3 φορές τα όρια του αυτοφώρου και κατά επτά φορές το όριο ασφαλούς οδήγησης.

Ο 52χρονος οδηγός ξερίζωσε ένα δέντρο και εμβόλισε επτά οχήματα σε «κυκλική» διαδρομή από τη Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη.

Οι εικόνες μαρτυρούν την «τρελή» πορεία, αφού μόνο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά, όπου βρίσκεται το ξεριζωμένο δέντρο κι ένα αυτοκίνητο χτυπημένο πίσω, πλάι και μπροστά, με ανεξακρίβωτο ακόμη αν είναι το όχημα του μεθυσμένου οδηγού.

Περίπου στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής, ο 52χρονος αρχικά χτύπησε δέντρο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά, στη συνέχεια κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς χτύπησε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Σειρά είχαν τρία ακόμη οχήματα. Επί της οδού Ποταμού κάνει απότομη στροφή στη Ναυπλίου κι αφού προσκρούει σε δύο ακόμη οχήματα ακινητοποιείται και υποβάλλεται σε αλκοτέστ, που έδειξε αλκοόλ1,86 mg/l, τρεις φορές πάνω από το όριο του Αυτοφώρου και επτά φορές πάνω από το όριο ασφαλούς οδήγησης.