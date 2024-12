Οδηγός Εορταστικών Δώρων PlayStation 2024

Η Sony Interactive Entertainment γιορτάζει τα 30 χρόνια του PlayStation αυτές τις γιορτές με νέα παιχνίδια, περιφερειακά και hardware.

Καθώς πλησιάζει η περίοδος των εορταστικών αγορών, η Sony Interactive Entertainment μοιράζεται τον Οδηγό Εορταστικών Δώρων 2024 για το PlayStation®, γεμάτο με τα πιο νέα προϊόντα για όσους ετοιμάζονται για τις αγορές των εορτών.

Ξεκινάμε με δύο νέες προσθήκες στη σειρά των προτάσεων μας με δύο παιχνίδια στο PlayStation®5, ιδανικά για οικογένειες. :

Astro Bot , μια υπερμεγέθης διαστημική περιπέτεια με έναν αξιολάτρευτο ρομποτικό ήρωα που προσπαθεί να σώσει το αποκλεισμένο πλήρωμά του και να ξαναχτίσει το σκάφος του PlayStation 5,

LEGO ® Horizon Adventures , μια παιχνιδιάρικη και ανάλαφρη ιστορία εμπνευσμένη από τα γεγονότα του πρώτου κεφαλαίου της σειράς Horizon.

Για τους PC gamer, φέτος υπάρχουν ακόμα περισσότερες εμπειρίες παιχνιδιών από τα PlayStation Studios που μπορούν να εξερευνήσουν , όπως το God of War Ragnarök, το Ghost of Tsushima Director's Cut και το Helldivers 2.

Το PlayStation®5 συνεχίζει να προσφέρει στους παίκτες μια εκπληκτική gaming εμπειρία με πρόσβαση σε χιλιάδες συναρπαστικά παιχνίδια κατά την περίοδο των εορτών. Όσοι δε αναζητούν μια κορυφαία gaming εμπειρία έχουν φέτος μια ακόμα επιλογή με το PlayStation®5 Pro , το οποίο προσφέρει τον πιο εντυπωσιακό οπτικά τρόπο για να απολαμβάνετε παιχνίδια σε μια κονσόλα PlayStation με εξαιρετική ευκρίνεια 4K και ομαλό gameplay. Περισσότεροι από 50 τίτλοι PS5® Pro Enhanced είναι σήμερα διαθέσιμοι, όπως το The Last of Us Part II Remastered, το Final Fantasy VII Rebirth, το Hogwarts Legacy και πολλά ακόμη.

Τα μέλη της συνδρομητικής υπηρεσίας, PlayStation ® Plus , μπορούν να βρουν μια πλούσια σειρά δημοφιλών παιχνιδιών για να απολαύσουν από τις κατηγορίες Extra και Premium, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών επιτυχιών όπως The Last of Us Part I, Monster Hunter Rise και The Witcher 3: Wild Hunt. Επιπλέον, όλα τα μέλη του PlayStation Plus μπορούν να έχουν πρόσβαση σε παιχνίδια κάθε μήνα, σε αποκλειστικές προσφορές, online multiplayer και επιπλέον προνόμια, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγουν.

Τα νέα περιφερειακά PlayStation

Εκτός από τα παιχνίδια και τις κονσόλες PS5, διατίθενται διάφορα περιφερειακά που συμπληρώνουν τη gaming εμπειρία στο PS5. Η συλλογή Chroma Collection, διαθέτει καλύμματα κονσόλας σε νέα χρώματα, που οι παίκτες μπορούν εύκολα να εναλλάσσουν για να προσαρμόσουν την κονσόλα PS5 και τα αντίστοιχα ασύρματα χειριστήρια DualSense που λάμπουν και αλλάζουν χρώματα όταν παρατηρηθούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Παράλληλα με τα νέα περιφερειακά Chroma, οι παίκτες μπορούν να ξεκλειδώσουν νέους τρόπους για να βιώσουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια με τη συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού PlayStation Portal™ για την κονσόλα PS5® και το σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας PlayStation®VR2 ή να αγγίξουν νέα επίπεδα καθηλωτικού ήχου στα παιχνίδια με τα ασύρματα ακουστικά-ψείρες PULSE Explore™ και τα ακουστικά με μικρόφωνο PULSE Elite™.

Βρείτε PlayStation παιχνίδια, κονσόλες, περιφερειακά και πολλά ακόμη στο https://www.playstation.com/el-gr/deals/playstation-holiday-gift-guide/ και σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Νέα καλύμματα κονσόλας PS 5 και χρώματα χειριστηρίων DualSense ® .

-Νέα χρώματα σε περιφερειακά PS5 είναι διαθέσιμα την εορταστική περίοδο με τη συλλογή Chroma - μια ολοκαίνουργια αισθητική πρόταση στην οικογένεια των περιφερειακών του PS5.

- Η συλλογή Chroma Collection περιλαμβάνει τρία νέα χρώματα που λάμπουν, γυαλίζουν και αλλάζουν χρώματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες: Chroma Pearl και Chroma Indigo (τώρα διαθέσιμα) και Chroma Teal (κυκλοφορεί τον Ιανουάριο του 2025).

PlayStation Portal ™ Remote Player

- Ένα δημοφιλές δώρο για τους παίκτες του PS5 είναι η πρώτη συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού για την κονσόλα PS5®, αποτελώντας μία ιδανική πρόταση για όσους παίκτες χρειάζονται να μοιραστούν την τηλεόραση του σαλονιού τους ή απλά θέλουν να παίξουν παιχνίδια PS5 σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

Ασύρματα ακουστικά-ψείρες PULSE Explore ™

- Τα πρώτα ασύρματα ακουστικά-ψείρες του PlayStation παρέχουν μια κορυφαία φορητή εμπειρία ήχου που περιλαμβάνει διπλά μικρόφωνα με ενισχυμένη μέσω AI εξουδετέρωση θορύβου, ικανά να φιλτράρουν τους ήχους του περιβάλλοντος. Είναι επίσης η πρώτη από τις δύο συσκευές ήχου που αξιοποιούν ειδικά σχεδιασμένους επίπεδους μαγνητικούς οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται συχνά σε premium ακουστικά για επαγγελματίες του ήχου.

Ακουστικά με μικρόφωνο PlayStation PULSE Elite ™

- Τα πρώτα ακουστικά PlayStation που χρησιμοποιούν επίπεδους μαγνητικούς οδηγούς, οι οποίοι συχνά συναντώνται σε κορυφαία ακουστικά για επαγγελματίες του ήχου. Περιλαμβάνουν επίσης ένα αναδιπλούμενο μικρόφωνο βραχίονα με ενισχυμένη μέσω AI εξουδετέρωση θορύβου, ικανό να φιλτράρει τους ήχους του περιβάλλοντος.

PlayStation ® VR 2

- Το PS VR2 είναι το πρώτο σετ κεφαλής του PlayStation που περιλαμβάνει παρακολούθηση κίνησης ματιών, με διακριτικές δονήσεις στο σετ κεφαλής, see-through view, καθώς και σκανδάλες δυναμικής απόκρισης και haptic feedback μέσω του χειριστηρίου PS VR2 Sense - αιχμαλωτίζοντας τις αισθήσεις των παικτών και προσφέροντας μια απίστευτα καθηλωτική αίσθηση.

Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge ™

- Το πρώτο υψηλής απόδοσης, με δυνατότητα απόλυτης προσαρμογής για την κονσόλα PS5, σχεδιασμένο για τους παίκτες ώστε να δημιουργούν μια εξατομικευμένη εμπειρία παιχνιδιού που προσαρμόζεται στο στυλ παιχνιδιού τους.

Ενώ το 2024 ήταν ήδη μια επική χρονιά για το gaming, υπάρχουν ακόμα περισσότερα σπουδαία παιχνίδια για να περιμένετε με ανυπομονησία την επόμενη χρονιά, όπως το Death Stranding 2: On The Beach, το Ghost of Yotei, το Monster Hunter Wilds, το Assassin's Creed Shadows και πολλά ακόμη.