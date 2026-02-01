Quantcast
Οδηγούσαν μεθυσμένοι στη Θεσσαλονίκη - Χειροπέδες σε τρεις στον Βαρδάρη - Real.gr
21:45, 01/02/2026
Στη σύλληψη τριών ατόμων που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που διενεργούνται σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στην περιοχή του Βαρδάρη τρείς ημεδαπούς ηλικίας 37, 44 και 47 ετών, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν τα Ι.Χ.Ε. οχήματα τους ευρισκόμενοι υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ από την Αστυνομία επισημαίνεται ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

