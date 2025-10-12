Οδηγούσαν μεθυσμένοι στη Θεσσαλονίκη - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν νωρίς σήμερα το πρωί αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Κορδελιού, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, εντόπισαν 58χρονο ημεδαπό να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αντίστοιχα, στην περιοχή της Τούμπας, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν 42χρονο ημεδαπό για τον ίδιο λόγο.

Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκαν δικογραφίες, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.