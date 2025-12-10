Οδυσσέας Αθανασίου: Η επιτυχία δεν είναι ζήτημα μεγέθους - Real.gr

Στο βιβλίο «Γιατί αυτοί πέτυχαν» ο επιδραστικός CEO της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής χαρτογραφεί την ιστοριογραφία οικονομικής ανάπτυξης έξι χωρών, από την Πορτογαλία, τη Βενετία και την Ολλανδία, ως την Εσθονία, τη Ν.Κορέα και τη Σιγκαπούρη, και ανοίγει μια σύγχρονη συζήτηση για την έννοια της επιτυχίας

«Γιατί αυτοί πέτυχαν – 6 κράτη, από τη σκιά στην κορυφή» είναι το νέο βιβλίο του Οδυσσέα Αθανασίου, ενός από τους πιο επιδραστικούς CEO της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, και παρουσιάστηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 στο κατάμεστο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Η βραδιά έφερε στο ίδιο τραπέζι την οικονομία, την ιστορία και την πολιτική σκέψη, ανοίγοντας μια ζωντανή συζήτηση για το τι σημαίνει σήμερα πραγματική πρόοδος.

Με εκπροσώπους από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας και της δημοσιογραφίας, η παρουσίαση ανέδειξε την κεντρική ιδέα του βιβλίου: ότι η πρόοδος δεν είναι ζήτημα μεγέθους, αλλά στρατηγικής, κουλτούρας, ανθρώπινου δυναμικού και αποφασιστικών επιλογών.

Στο βιβλίο, ο Οδυσσέας Αθανασίου φωτίζει την πορεία έξι κρατών που κατάφεραν να αλλάξουν τη μοίρα τους: η Πορτογαλία των θαλασσοπόρων, η Βενετία των εμπόρων, η Ολλανδία των καινοτομιών, η Εσθονία της ψηφιακής επανάστασης, η Νότια Κορέα της τεχνολογίας και η Σιγκαπούρη του διεθνούς εμπορίου. Μέσα από μια ζωντανή και προσβάσιμη αφήγηση, δεν στέκεται σε ημερομηνίες και ποσοστά, αλλά αναζητά τα κοινά στοιχεία που μοιράζονται οι κοινωνίες που προόδευσαν: εργατικότητα, ατομική ευθύνη, στρατηγική σκέψη, θεσμούς που λειτουργούν, κουλτούρα συνεργασίας και εμπιστοσύνης.

Η συζήτηση στην Εθνική Πινακοθήκη κινήθηκε ακριβώς πάνω σε αυτό το νήμα. Με τον Γιάννη Στουρνάρα και τη Μαρία Ευθυμίου στο πλευρό του και τη Νίκη Λυμπεράκη στον συντονισμό, το βιβλίο «άνοιξε» σε ένα ευρύτερο ερώτημα: τι σημαίνει επιτυχία σήμερα για ένα κράτος, μια οικονομία, αλλά και μια κοινωνία. Η έμφαση στον ρόλο των θεσμών, στην αξία της εμπιστοσύνης, στην εργατικότητα και στην ατομική ευθύνη έδωσε στη βραδιά έναν χαρακτήρα που δεν περιορίστηκε στη θεωρία, αλλά άγγιξε άμεσα τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Κατά την παρουσίαση, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας υπογράμμισε ότι το βιβλίο δεν είναι εγχειρίδιο οικονομικών ούτε στεγνή ιστορική μελέτη, αλλά μια προσπάθεια να δούμε πώς πραγματικά γράφεται η πορεία μιας χώρας, όχι μόνο στους δείκτες, αλλά και στον τρόπο που σκεφτόμαστε και συνεργαζόμαστε. Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου στάθηκε στο ότι το ερώτημα «γιατί αυτοί πέτυχαν» είναι κατεξοχήν πολιτικό και τόνισε πως το βιβλίο αναδεικνύει κοινά χαρακτηριστικά των κοινωνιών που προόδευσαν: εργατικότητα, στρατηγική, ευφυΐα, θέληση. Ο εκδότης Νώντας Παπαγεωργίου σημείωσε ότι πρόκειται για βιβλίο που, μετά από έρευνα και μελέτη, δίνει πραγματικές απαντήσεις, γι’ αυτό και ο τίτλος δεν χρειάζεται ερωτηματικό.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου Νίκης Λυμπεράκη, ο Οδυσσέας Αθανασίου εξήγησε ότι το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα πολυετούς προσωπικής αναζήτησης, μέσα από βιβλία, συζητήσεις και ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. «Δεν είναι ένα βιβλίο οικονομίας ή ιστορίας», τόνισε. «Είναι μια ιστοριογραφία οικονομικής ανάπτυξης 6 χωρών, γραμμένη για να δώσει στη νέα γενιά ένα ακόμη εργαλείο σκέψης για το παρόν και το μέλλον». Η προσοχή του στρέφεται και στην κουλτούρα – τον «αόρατο αρχιτέκτονα», όπως προκύπτει από το βιβλίο, που διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία ενός έθνους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον συγγραφέα να υπογράφει αντίτυπα και να δέχεται θερμά σχόλια από τους παρευρισκόμενους, ενώ μια ακόμη σημαντική διάσταση του εγχειρήματος είναι ότι ο Οδυσσέας Αθανασίου θα διαθέσει τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου στον ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ, για τη στήριξη της νέας γενιάς και ιδιαίτερα των νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Έτσι, ένα βιβλίο που μιλά για κράτη που μεταμορφώθηκαν μέσα από στρατηγικές επιλογές, μετατρέπεται και το ίδιο σε μια χειροπιαστή πράξη κοινωνικής προσφοράς.