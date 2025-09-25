Οι 8 περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία από το απόγευμα του Σαββάτου - Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας - Real.gr

Quantcast
13:35, 25/09/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες μέρες, καθώς ο καιρός θα αλλάξει σημαντικά από την Παρασκευή. Aναμένονται ισχυροί άνεμοι αλλά και δυνατές καταιγίδες.

Για ισχυρές βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι θα υπάρξουν δύο σειρές επικινδυνότητας για τον καιρό των επόμενων ημερών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:
«Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά, θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά…»

Καλημέρα! Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα) : Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος.
Στη δεύτερη γραμμή: Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία .

Επίσης κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο. Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς.

Θα επανέλθω για επικαιροποίηση».

Για ανέμους σε επίπεδο θυέλλης αλλά και ισχυρές και συνεχόμενες βροχές κάνει λόγο ο  Κλέαρχος Μαρουσάκης, σε ανάρτησή του με τίτλο «ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας».

Σημειώνει πως «από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή – Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό)».

«Από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλοεπιδράσει. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής» σημειώνει.

Τονίζει πως: «Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών)».

Έτσι, όπως τονίζει αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

