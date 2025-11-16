Οι αγρότες αποφασίζουν για μπλόκα στους δρόμους – Πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα την Τρίτη - Real.gr

Τις διεργασίες στον αγροτικό κόσμο και τις κινήσεις που θα εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες, παρουσίασαν εκπρόσωποι των αγροτών μιλώντας στην ΕΡΤ.

Προηγήθηκαν συσκέψεις σε Τύρναβο και Καρδίτσα, συλλαλητήριο στην Αγιά. Και όλα αυτά εν όψει της συνεδρίασης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων την ερχόμενη Κυριακή στις 23 του μηνός. Δεν θα λάβουν απόφαση για κινητοποιήσεις, αυτό είναι δεδομένο. Την ερχόμενη Κυριακή οι αγρότες θα αποφασίσουν την ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ στις εθνικές οδούς.

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Σωκράτης Αλειφτήρας: «Την Τρίτη θα γίνει πανθεσσαλική σύσκεψη στα Φάρσαλα. Η προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο σε ένα σημείο που θα αποφασίσουν όλοι οι αγρότες μαζί και την Κυριακή θα πάμε με μία πρόταση στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στην Νίκαια της Λάρισας, όπου εκεί θα αποφασιστεί η ημερομηνία εξόδου των τρακτέρ.

Η αγανάκτηση και οργή του κόσμου είναι μεγάλη. Θέλουν να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, την επιβίωσή τους, όποτε τα μπλόκα θα πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Απλώς μένει να αποφασίσουμε πότε θα βγούμε στην εθνική οδό, πάντα σε πανελλαδικό συντονισμό. Έτσι ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση να σκύψει στα προβλήματά μας. Συνέχισε λέγοντας πως: «Καταρχήν οφείλονται στον πρωτογενή τομέα τεράστια χρήματα. Με τα χρήματα του 2024 που μας οφείλουν και το 2025 ξεπερνάμε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα χρήματα έπρεπε ήδη να τα έχουμε πάρει από τον Ιούνιο που μας πέρασε και από τον Οκτώβριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα λείπουν από την παραγωγή, από τις οικογένειές μας, από την ύπαιθρο, από την επαρχία ολόκληρη. Είναι ένα θέμα το θέμα των πληρωμών. Ό, τι και να κάνει η κυβέρνηση όφειλε να κάνει τους ελέγχους νωρίτερα και να έχει δώσει τα χρήματα.

Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν προβλήματα που αν δεν λυθούν, όπως το κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές, δεν μπορεί να συνεχίσει η παραγωγική διαδικασία τα επόμενα χρόνια και δεν μπορεί να συνεχίσει κανένας να επενδύει πάνω στον πρωτογενή τομέα. Με την ευλογιά τι θα γίνει μας απασχολεί 15 μήνες.

Είναι και 600 εκατομμύρια περίπου από την περσινή χρονιά που μας οφείλονται, γιατί η κυβέρνηση αντί να κάνει τους ελέγχους ως όφειλε, κοιτούσε να εξυπηρετήσει ημετέρους και να προσπαθεί για πολιτικούς σκοπούς να δώσει συγκεκριμένα ποσά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες».

Ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, δήλωσε πως: «Είμαστε σε μια εκδήλωση, σε μια εγκαίνια ενός εργοστασίου του Συνεταιρισμού Δυτικής Θεσσαλίας Και στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης λοιπόν, ήρθαμε και εμείς εδώ οι συνεταιρισμοί για να είμαστε στην εκδήλωση και να είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί θα είμαστε από εδώ και πέρα και στους δρόμους αν χρειαστεί. Όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτών, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι σύλλογοι, οι ομοσπονδίες, οι συνεταιρισμοί.

Γιατί πολύ απλά δεν είναι μόνο οι οφειλές. Θέλουμε το κράτος, την πολιτεία, την κυβέρνηση, να σκύψουν στα αγροτικά προβλήματα που είναι πάρα πολλά και να τα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα. Είναι μια σειρά προβλημάτων και τα παίρνουν πολύ επιδερμικά, πολύ χαλαρά, δεν γίνεται, γιατί αυτά τα προβλήματα των πληρωμών, της παύσης των πληρωμών, ήρθαν να προστεθούν πολύ σωστά, στο κόστος παραγωγής, στην κλιματική κρίση που είχε αποδεκατίσει παραγωγούς και παραγωγές. Και δεν κάνουμε το αυτονόητο, δεν πήραμε τις ενισχύσεις.

Πώς θα βρούμε αγρότες να σταθούν σε αυτό το περιβάλλον, όταν ξέρουν ότι το κράτος αργεί, αργεί τα προγράμματα ανάκαμψης, αργεί να αντιμετωπίσει την ευλογιά; Έχουμε καταλάβει τι προσφέρει και τι μπορεί να προσφέρει ο αγροτικός τομέας; Και το λέμε εμείς, δεν τα λέμε όλα μαύρα, που πιστεύουμε στον αγροτικό τομέα. Έχει τρομερές προοπτικές, αλλά να έχουμε μία σοβαρή αντιμετώπιση, μια οργάνωση. Να οργανώσουμε τον τομέα λοιπόν, να πάμε καλύτερα. Ποιο νέο παιδί θα μπει με αυτά τα με τις προϋποθέσεις αυτές να ασχοληθεί; Το στοίχημα είναι αυτό, γερνάει είναι 59 ετών ο μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, των αγροτών στη χώρα. Γι αυτό πρέπει επιτέλους να μας αντιμετωπίσουν σοβαρά.

Πληρωμές αυτονόητες τώρα, ένα 1,5 δισεκατομμύριο περίπου που έχουν στραγγίξει την αγορά έχουν οικονομική ασφυξία όχι μόνο στον αγρότη, ο αγρότης δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του προς τα βενζινάδικα, μέχρι τα καφενεία, σε ζωοτροφές. Αυτό υπάρχει στην επαρχία γιατί ήταν ένα βοήθημα οι ενισχύσεις και γι αυτό δίνονται οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε όλα τα κράτη της Ευρώπης.

Έπρεπε να έχει καθαρίσει το τοπίο σε ενισχύσεις, τους φωνάζαμε αργήσαμε, αλλά πέραν τούτου πρέπει να αλλάξουν, να ανοίξουν θεσμικά ζητήματα. Πώς θα οργανώσουμε τον τομέα μας, τον πρωτογενή, να είναι ανταγωνιστικός, να βγάζουμε προϊόντα, να θρέψουμε τον λαό μας και να κατακτήσουμε τις χώρες, τις παγκόσμιες αγορές. Ξέρετε τί επιτυχία έχουν τα προϊόντα σε όλα τα επίπεδα; Φρούτα, λαχανικά, φέτα, λάδια και πως πάνε σε όλες τις αγορές παγκοσμίως και εμείς δεν θα έχουμε προϊόντα να τους δώσουμε.

Για την ευλογιά, θα δείτε το επόμενο διάστημα λοιπόν, τι πρόκειται να πληρώσει ο καταναλωτής. Λόγω έλλειψης όλο αυτό με την ευλογιά σε κρέας και σε γαλακτοκομικά. Από εκεί θα φανεί τι σημαντικό, πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα».

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε πως: «Αυτό που φωνάζαμε από πέρυσι και ήταν και ένα σύνθημα των μπλόκων. «Χωρίς εμάς τι θα φας», ή το «πολύ φτηνά στο χωράφι – Πάρα πολύ ακριβά στο ράφι».

Θα σας πω ενδεικτικά ότι τα μήλα τα παίρνουν 50 λεπτά από το χωράφι και εσείς στο σουπερμάρκετ αγοράζετε 2 ευρώ που το μήλο δεν έχει καμία ιδιαίτερη επεξεργασία έτσι ώστε να φτάσει στην κατανάλωση. Η φακή είναι στις αποθήκες ακόμα. Την παίρνει ο έμπορος καθαρισμένη 70 λεπτά το ένα κιλό και εσείς πάτε και αγοράζετε τα 400 γραμμάρια συσκευασμένα 3 και 3,5 ευρώ.

Κάποιος εκεί αισχροκερδεί εις βάρος των καταναλωτών, των παραγωγών, ολόκληρης της κοινωνίας.

Και είναι δουλειά της κυβέρνησης με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που σίγουρα διαθέτει, αλλά δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν τους ενεργοποιεί, να τα ελέγξει όλα αυτά τα πράγματα και να απολαμβάνει ο καταναλωτής τα προϊόντα σε μια λογική τιμή, έτσι όπως φεύγουν από τον παραγωγό.

Όπως είπε και ο κ. Σατολιάς, έχουμε έναν από τους ευφορότερους κάμπους της χώρας και δυστυχώς είμαστε ανίκανοι και το πολιτικό σύστημα δεν έχει δώσει τη δέουσα προσοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε με προϊόντα όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη».