Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπλόκο στην ΠΑΘΕ στο ύψος των Μαλγάρων - Real.gr

Κλειστή είναι αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών στο ύψος των Μαλγάρων.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα οι αγρότες από τα Μάλγαρα και τις γύρω περιοχές αιφνιδίασαν τις αστυνομικές αρχές από τα Μάλγαρα καθώς οι μισοί κινήθηκαν προς τον κόμβο με την εθνική οδό φτάνοντας στον φραγμό που είχαν στήσει οι αστυνομικές αρχές απαγορεύοντας έτσι την έξοδο τους με τα τρακτέρ στην εθνική οδό ενώ άλλοι αγρότες της περιοχής κινήθηκαν αιφνιδιαστικά από άλλο σημείο και κατάφεραν να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στα διόδια αποκλείοντας το ρεύμα της εθνικής οδού προς την Αθήνα.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Μπλόκα σε Ε65 και ΠΑΘΕ

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους φέρεται να κινήθηκαν ανάποδα στην εθνική οδό αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις καταφέρνοντας να κλείσουν την εθνική οδό ενώ αναφέρουν ότι ο αποκλεισμός των διοδίων είναι συμβολικός, σύμφωνα με το thestival.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης: «Αποφασίσαμε να επανέλθουμε στις κινητοποιήσεις. Η πρότασή μας είναι από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου να τοποθετήσουμε τα τρακτέρ μας σε κεντρικούς άξονες. Δεν επιδιώκουμε να κλείσουμε τους δρόμους, αλλά θα περιμένουμε τις κινήσεις της κυβέρνησης. Αν χρειαστεί, θα προχωρήσουμε στο κλείσιμο των διοδίων των Μαλγάρων».

Όπως επισήμανε «Έχουμε ήδη πέσει στον γκρεμό. Τα χρέη προηγούμενων ετών έχουν συσσωρευτεί και φέτος αδυνατούμε να πληρώσουμε οτιδήποτε. Ουσιαστικά περιμένουμε απλώς την κηδεία μας».

Ο αγρότης και μέλος του Συντομιστικού Χαλάστρας Γιώργος Μπότας, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο.