Οι αγρότες έκλεισαν την παρακαμπτήρια της Ιόνιας Οδού στη θέση Χαλίκι - Real.gr

Οι αγρότες έκλεισαν την παρακαμπτήρια της Ιόνιας Οδού στη θέση Χαλίκι

21:07, 19/12/2025
Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν με τα τρακτέρ τους την παρακαμπτήρια της Ιόνιας Οδού στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία για μία ώρα.

Έτσι η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στην Παλαιά Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

