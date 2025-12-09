Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις - Σχεδιάζουν νέα μπλόκα - Real.gr

Ενισχύονται τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα με τους αγρότες από τον Έβρο έως την Κρήτη να ανεβάζουν τους τόνους, ενώ χιλιάδες τρακτέρ έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία, της Εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και της Εγνατίας.

Την ίδια ώρα, άνοιξαν τα αεροδρόμια της Κρήτης μετά τους χθεσινούς αποκλεισμούς και τα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά, αλλά ανοιγοκλείνουν τα τελωνεία.

Σημειώνεται πως στο μπλόκο της Νίκαιας, σήμερα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, ενώ αύριο σχεδιάζεται αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης συγκεντρώθηκαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο.

Υπό κατάληψη τα γραφεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο, Κρήτης από αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους

Υπό κατάληψη τελούν από το πρωί τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «μέχρι να λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις» από την κυβέρνηση. Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά τη συνάντηση που είχαν με τη γραμματέα της Αποκεντρωμένης, κ. Κοζυράκη, η οποία ανέλαβε να μεταφέρει τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι συγκεντρωμένοι αγρότες απέκλεισαν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ έχει κλείσει και η παραλιακή λεωφόρος του Ηρακλείου από αγροτικά οχήματα και τρακτέρ. Όπως αναφέρουν, η πρόθεσή τους είναι να διανυκτερεύσουν στο σημείο, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την κυβέρνηση.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κ. Κοζυράκη δήλωσε πως «κατανοεί απολύτως τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα» και δεσμεύτηκε να επιδιώξει απαντήσεις εντός της ημέρας. Παρέλαβε μάλιστα υπόμνημα με όλα τα αιτήματα, διαβεβαιώνοντας ότι θα επικοινωνήσει άμεσα με το αρμόδιο υπουργείο και τους υπευθύνους, ώστε να ενημερωθούν οι αγρότες έως το μεσημέρι για τυχόν εξελίξεις.

Τα αιτήματα που τέθηκαν είναι πολλά και, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, κάποια από αυτά «δεν λύνονται από τη μια στιγμή στην άλλη».

Μεταξύ άλλων ζητούν:

-λύσεις στα ζητήματα των επιδοτήσεων,

-να κηρυχθεί η Κρήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας,

-παρεμβάσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής στο γάλα,

-άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις τους, ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη παράγει περίπου το 20% της συνολικής παραγωγής της χώρας. «Αν ο πρωτογενής τομέας πάψει να υπάρχει, θα αφανιστεί το νησί και μαζί του ολόκληρη η χώρα», επισημαίνουν χαρακτηριστικά, θέση που –όπως αναφέρουν– αναγνώρισε και η κ. Κοζυράκη στη συνάντησή της με τους αγρότες.

Η σημερινή κατάληψη έρχεται σε συνέχεια των χθεσινών κινητοποιήσεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ η κατάσταση παραμένει ρευστή, αφού οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Χανιά: Συγκέντρωση αγροτών στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» – Αναμένουν απαντήσεις και αποφασίζουν τα επόμενα βήματα

Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία του αεροδρομίου Χανίων «Δασκαλογιάννης», ωστόσο από χθες παραμένει στο σημείο μεγάλος αριθμός αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι συγκεντρώνονται εκ νέου από το πρωί, προκειμένου να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους. Μερικοί από τους συγκεντρωμένους διανυκτέρευσαν στο σημείο, ενώ άλλοι επέστρεψαν σήμερα αφού ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στις μονάδες και στα ζώα τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες δεν έχουν λάβει ακόμη απαντήσεις σχετικά με τα αιτήματά τους και παραμένουν στο αεροδρόμιο για δύο βασικούς λόγους: αφενός για να συγκληθεί συνέλευση όταν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός –εκτιμάται ότι χρειάζονται τουλάχιστον 100-200 άτομα– και αφετέρου για να λάβουν ενημέρωση σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης με τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα.

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Καλογερή, ο οποίος επιχειρεί να εξασφαλίσει ένα ραντεβού με τον κ. Τσιάρα. Όπως αναφέρουν, επειδή δεν είναι τεχνικά εφικτό να πραγματοποιηθεί σήμερα σύσκεψη στα Χανιά με τους βουλευτές του νομού, εξετάζεται το ενδεχόμενο μετάβασης στην Αθήνα, εφόσον δοθεί το «πράσινο φως» από το υπουργείο.

Εφόσον υπάρξει θετική απάντηση για συνάντηση στην Αθήνα, η συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ενδέχεται να λυθεί άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να καθορίσουν επιτόπου τη μορφή και τη διάρκεια των επόμενων ενεργειών τους, χωρίς να αποκλείουν κανένα σενάριο.

Οι εκπρόσωποί τους επισημαίνουν πως αναμένουν νεότερα ανά πάσα στιγμή, ενώ οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο μέχρι να υπάρξει ενημέρωση είτε για τη σύσκεψη είτε για τη συνάντηση με τον υπουργό.

Σε πλήρη εξέλιξη η ταυτοποίηση αγροτών για τα χθεσινά επεισόδια στην Κρήτη – Βαρύ κατηγορητήριο για τους πρωτεργάτες

Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας για τα πρωτοφανή επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στην Κρήτη, όταν ομάδες αγροτών επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, τραυματίζοντας στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και προκαλώντας φθορές σε περιπολικό. Οι αρχές αξιοποιούν βιντεοληπτικό υλικό, με στόχο την πλήρη ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 50 άτομα, αγρότες και κτηνοτρόφοι, τα οποία εντάσσονται στις δύο δικογραφίες που σχηματίζουν η Ασφάλεια Χανίων και η Ασφάλεια Ηρακλείου. Η έρευνα ξεκίνησε από τα πρόσωπα με ποινικό παρελθόν, τα οποία –όπως προκύπτει από τις πληροφορίες– συμμετείχαν ενεργά στα επεισόδια.

Στη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων περιλαμβάνονται ήδη 10 άτομα με βεβαρημένο παρελθόν, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής, ναρκωτικών και οπλοκατοχής. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ταυτοποιηθούν και άλλοι που εμφανίζονται σε βίντεο να επιτίθενται με πέτρες και ξύλα σε αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα.

Το κατηγορητήριο είναι ιδιαιτέρως βαρύ. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης έχει το υλικό από τις φορητές κάμερες των αστυνομικών –που χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν εισαγγελικής διάταξης– καθώς και τα drones της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία κατέγραψαν μεγάλο μέρος των επεισοδίων. Οι δικογραφίες θα ολοκληρωθούν και θα υποβληθούν στους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς σε Χανιά και Ηράκλειο, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την άσκηση διώξεων.

Σε ό,τι αφορά τους δύο αγρότες που συνελήφθησαν κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αφέθηκαν ελεύθεροι αργά χθες το βράδυ, ωστόσο σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη κοινής ειρήνης και βία κατά υπαλλήλων. Επιπλέον, ο ένας κατηγορείται και για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μαχαίρι. Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νέες ταυτοποιήσεις τις επόμενες ώρες.

Καθ’ οδόν για τα σύνορα αγρότες από την Καβάλα – Απόφαση για επ’ αόριστον αποκλεισμό των τελωνείων στη Βόρεια Ελλάδα

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παγγαίου, ο οποίος μέσα από το λεωφορείο καθ΄οδόν στα σύνορα γνωστοποίησε πως αγρότες από την Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή κινούνται από νωρίς το πρωί με λεωφορεία και αγροτικά μηχανήματα προς το τελωνείο της Εξοχής, με στόχο να προχωρήσουν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό των τελωνείων.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλείσουν το τελωνείο της Εξοχής σε συντονισμό –όπως τόνισε– με τα άλλα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας, όπως των Ευζώνων, ενώ σημείωσε πως η απόφαση ελήφθη λόγω «εμπαιγμού που εξοργίζει τον αγροτικό κόσμο».

Αν και αναγνωρίζει ότι ο αποκλεισμός θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά προϊόντων και στη διέλευση φορτηγών, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ευθύνη για την εκτόνωση της κρίσης ανήκει στην κυβέρνηση. «Το κλειδί της λύσης το έχει ο πρωθυπουργός. Μπορεί να βγει και να κάνει ένα διάγγελμα με έμπρακτες λύσεις σε βασικά θέματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως το αγροτικό κίνημα «το πλαισιώνει όλος ο ελληνικός λαός».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι αγρότες δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την κοινωνία και γι’ αυτό «δεν κλείνουν όλοι οι δρόμοι», ωστόσο θεωρούν αναγκαία την κλιμάκωση. «Πρέπει κάπως να κινητοποιηθούμε βήμα-βήμα», είπε, επισημαίνοντας ότι, παρά το ότι το υπουργείο δηλώνει πως «οι πόρτες είναι ανοιχτές», οι παραγωγοί δεν βλέπουν ουσιαστικές λύσεις.

Σκληραίνουν τη στάση τους στα μπλόκα στο τελωνείο Νίκης στη Φλώρινα και στο Φιλώτα Αμυνταίου

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Φλώρινας με τον αποκλεισμό του τελωνείου Νίκης στη Φλώρινα για τα φορτηγά από τις 10 το πρωί έως τις δύο μετά το μεσημέρι σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.

Το μπλόκο θα ενισχύσουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο του Φιλώτα, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας στις 6 θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων όλων των μπλόκων της περιοχής.

Κατά τη σύσκεψη, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, θα συζητήσουν πώς θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους το επόμενο διάστημα, συντονισμένοι πανελλαδικά. “Παλεύουμε για μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές και αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών. Να πληρωθούν άμεσα όλες οι επιδοτήσεις και να επιστραφούν τα κλεμμένα. Άμεση προστασία από την ευλογιά”, λένε χαρακτηριστικά.

Συγκέντρωση και πορεία αγροτών στη Σπάρτη – Στήθηκε το πρώτο μπλόκο της Λακωνίας

Στο κύμα της Πανελλαδικής κινητοποίησης εντάχθηκαν, μετά τους αγρότες της Αργολίδας και οι συνάδελφοι τους από τη Λακωνία. Αποφασισμένοι να δηλώσουν την παρουσία τους συγκεντρώθηκαν σήμερα στις 4.00 το απόγευμα στη Νέα Είσοδο Σπάρτης, διέσχισαν την κεντρική αρτηρία της Λακωνικής πρωτεύουσας, την οδό Λυκούργου , την απέκλεισαν προκειμένου να πραγματοποιήσουν ομιλίες.

Στη συνέχεια πήγαν με τρακτέρ και οχήματα στη θέση Φιξ για να συζητήσουν το μέλλον των κινητοποιήσεων τους. Συμμετέχουν αγρότες από την περιοχή του Ευρώτα, λίγες μόλις ημέρες μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Οι αγρότες ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης, αποζημιώσεις για τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και λύσεις στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Δηλώνουν οτι δεν θα δεχθούν να τους πετάξουν από τα χωράφια τους, ούτε να ερημώσει η Λακωνική ύπαιθρος.