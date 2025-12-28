Οι αγρότες «κόβουν» στα δύο τη χώρα τη Δευτέρα - Ποιοι θέλουν διάλογο με την κυβέρνηση - Real.gr

Κάλεσμα για κοινή κάθοδο, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, απηύθυναν εκπρόσωποι 14 μπλόκων και 4 αγροτικών συλλόγων της χώρας, μέσα σε κλίμα κλιμακούμενων κινητοποιήσεων από τα 57 μπλόκα, που θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά την Πρωτοχρονιά. Ανοιχτό θα είναι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος των Μαλγάρων για την επιστροφή των εκδρομέων, ενώ θα κλείσουν και τα δύο τη Δευτέρα για 24 ώρες.

Αγρότες: 18 μπλόκα λένε «ναι» σε διάλογο με την κυβέρνηση

Η πλειονότητα των αγροτών θέτουν ορίζοντα μιας εβδομάδας μέχρι την πανελλαδική σύσκεψη. Όμως, στην Επανομή Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι 18 μπλόκων μετά από σύσκεψη που έκαναν ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Είναι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντηση τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση». Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες- συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι αγρότες αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνθηκών έναρξης διαλόγου.

Νίκαια: «Δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας»

Στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Παράλληλα, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες και επ’ αόριστον έκλεισε και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Η εικόνα σε Προμαχώνα και Χαλκίδα

Οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Συγκεκριμένα, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στη Βουλγαρία, καθώς οδηγοί αναφέρουν ότι η ουρά που είχε σχηματιστεί από νταλίκες ήταν πάνω από 15 χιλιόμετρα.

Στην Χαλκίδα, από την άλλη πλευρά, οι αγρότες έκλεισαν χθες Σάββατο (27/12) την υψηλή γέφυρα και παρέμειναν στο σημείο μέχρι τις 20:00. Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν εκ νέου τον κόμβο της Εγλυκάδας

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν χθες το βράδυ αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Τη δέσμευση των λογαριασμών του καταγγέλλει ο αγρότης Γιώργος Μπότας – Τι απαντά ο ελεγχόμενος αγρότης

Ο Γιώργος Μπότας, ορυζοπαραγωγός και Γενικός Γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας, μίλησε στο ΕΡΤnews σήμερα από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Ο κ. Μπότας, ένας από τους αγροτοσυνδικαλιστές στους οποίους πρόσφατα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, περιέγραψε μια κατάσταση που, όπως λέει, τον άφησε άναυδο. Όπως ανέφερε, διαπίστωσε τυχαία ότι οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

«Πήρα τηλέφωνο στην τράπεζα να ρωτήσω τι συμβαίνει με τους λογαριασμούς μου και μου είπαν ότι έχουν δεσμευτεί από το ελληνικό FBI για οικονομικό έγκλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το ακόμη πιο εξοργιστικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ενημερώθηκε για τους λόγους της δέσμευσης μέσω δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο. «Έμαθα από sites ότι κατηγορούμαι για 17 “αγροτεμάχια-φαντάσματα” και για επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουν τα sites τη δικογραφία μου; Αυτό είναι επαίσχυντο», τόνισε.

Ο κ. Μπότας ξεκαθάρισε ότι δεν είναι «κτηματίας», αλλά επαγγελματίας αγρότης εδώ και 20 χρόνια, ο οποίος νοικιάζει αγροτεμάχια και υποβάλλει κανονικά και νόμιμα δηλώσεις ΟΣΔΕ, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.

«Έχει παγώσει όλη μου η ζωή. Οικογενειακά και επαγγελματικά έχω καταστραφεί. Αναγκάζομαι να ζητάω βοήθεια για να καλύψω βασικές υποχρεώσεις», ανέφερε, κάνοντας λόγο για ηθική και οικονομική ζημιά.

Μέχρι στιγμής, όπως είπε, δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.