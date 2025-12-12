«Κάντε κάτι τώρα, πεθαίνουμε» - Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου έβγαλαν στον δρόμο φέρετρο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ηχηρό μήνυμα στέλνουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από το μπλόκο του Καλπακίου. Δεν είναι πλέον απλές διαμαρτυρίες, είναι μια κραυγή απόγνωσης.

Στη μέση του δρόμου, έστησαν φέρετρο, σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη σημαία, φτιαγμένο από τα χέρια τους, με κεριά να θυμίζουν νεκρώσιμη ακολουθία, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Όπως τονίζουν, δεν το κάνουν για το θεαθήναι, αλλά για να δείξουν σε όλους ότι η αγροτιά, η καρδιά της ελληνικής παραγωγής, βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τον αφανισμό.

Η πομπή με το φέρετρο δεν ήταν απλά μια παράσταση. Προειδοποιούν με δραματικούς τόνους πως είναι η τελευταία τους πράξη πριν παραδώσουν ψυχή. Συμβολίζει τον θάνατο του αγροτικού επαγγέλματος, το τέλος μιας ολόκληρης ζωής αφιερωμένης στη γη και τα ζώα. Είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης προς την πολιτεία, μια τελευταία προειδοποίηση ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα.

Οι αγρότες του Καλπακίου δεν ξέχασαν και την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καυτηριάζοντας το δικαίωμα στη σιωπή και στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα για την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού τομέα.