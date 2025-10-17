Οι ακριτικές οικογένειες έχουν ένα σύμμαχο για να μεγαλώσουν με ασφάλεια τα παιδιά τους - Real.gr

Υπάρχει θέληση και πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις απομακρυσμένες περιοχές

Το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Οι αριθμοί είναι… αδυσώπητοι και φανερώνουν ότι το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας συρρικνώνεται από το 2011 με την πορεία των γεννήσεων να είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική από το 2008 και έπειτα: υποχώρησαν σε λιγότερες από 118 χιλ., ενώ το 2020 σε λιγότερες από 85 χιλ. Ενώ σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πληθυσμιακή μείωση στα επόμενα 100 έτη σε σύγκριση με την Ευρωζώνη.

Υπάρχουν, ωστόσο, πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να συμβάλλουν στην ανατροπή αυτής της αρνητικής πορείας, όπως αυτή της Eurolife FFH , η οποίαέχει ενώσει τις δυνάμεις της με τη HOPEgenesis από το 2019, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων ενάντια στην υπογεννητικότητα.

Τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Ηρωική Νήσο Κάσο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Eurolife FFH με τη HOPEgenesis, αποτελούν κομμάτι της υλοποίησης του βασικού στόχου του προγράμματος: οι ελληνικές οικογένειες που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά να έχουν έναν ισχυρό σύμμαχο στο πλάι τους που θα τους υποστηρίξει στην απόφασή τους να δημιουργήσουν οικογένεια.

Μέσα από το πρόγραμμα της Eurolife FFH και της HOPEgenesis , προσφέρεται ασφάλεια και σιγουριά στους νέους γονείς προκειμένου να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους, ενώ μακροπρόθεσμα να ανατραπεί ο χαμηλός αριθμός γεννήσεων.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζεται η:

– παροχή ιατρικών υπηρεσιών και άμεσης φροντίδας από γυναικολόγους

– η τακτική παρακολούθηση της κύησης των ωφελούμενων

– η υποστήριξη κατά τον τοκετό

– η ψυχολογική υποστήριξη

– η μεταφορά σε κέντρα υγείας και μαιευτήρια, προκειμένου οι ωφελούμενες να φέρουν με ασφάλεια στον κόσμο τα παιδιά τους.

Το 2021 «υιοθετήθηκαν» από την Eurolife FFH δέκα απομακρυσμένες περιοχές της χώρας -Πάτμος, Άγραφα, Καστελόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρος, Χάλκη, Κάσος, Τήλος, Λειψοί –, ενώ το 2024 προστέθηκαν 2 ακόμα περιοχές – Σίκινος και Οινούσσες, φτάνοντας έτσι τις 12 πλέον «υιοθετημένες» περιοχές όπου υλοποιείται το πρόγραμμα.

Μέχρι στιγμής, μέσα από το πρόγραμμα έχουν γεννηθεί 246 παιδιά, 28 ακόμη αναμένονται και έχουν ωφεληθεί 270 οικογένειες συνολικά.

(από αριστερά): ​ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Στέφανος Χανδακάς – Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Δόμνα Μιχαηλίδου – Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μιχάλης Ερωτόκριτος – Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου

Τα εγκαίνια του παιδικού σταθμού στην Κάσο

Μια από τις δεσμεύσεις της Eurolife FFH στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός παιδικού σταθμού σ’ αυτές τις περιοχές που «υιοθετήθηκαν». Οι παιδικοί σταθμοί, που είναι οι πρώτοι σε κάθε περιοχή, θα δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά προσχολικών ηλικιών να έχουν τον δικό τους χώρο για να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν να αναπτύσσουν δημιουργικά τις δεξιότητές τους.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην Ηρωική Νήσο Κάσο, του 6ου κατά σειρά που παραδίδεται στις τοπικές κοινωνίες μετά από εκείνους σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο και Χάλκη. Οι εργασίες για την κατασκευή των υπόλοιπων έξι συνεχίζονται, και το πρόγραμμα έχει πλέον διανύσει με επιτυχία και επισήμως το πρώτο μισό της διαδρομής του.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των δύο φορέων, ο Δήμαρχος της Κάσου, ωφελούμενες οικογένειες του προγράμματος και πλήθος κατοίκων του νησιού, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ανέφερε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά βρισκόμαστε στην ακριτική και ηρωική Κάσο, για να εγκαινιάσουμε τον νέο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Είμαστε δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, εξασφαλίζοντας προστασία και προοπτική για κάθε ελληνική οικογένεια. Δράσεις όπως η σημερινή αποδεικνύουν την αξία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Eurolife FFH και την HOPEgenesis, που με συνέπεια και ευαισθησία στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με τις δράσεις τους. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, αλλά και τις στοχευμένες πολιτικές μας, ενισχύουμε την εγκατάσταση και την παραμονή οικογενειών στις ακριτικές περιοχές μας. Γιατί η Ελλάδα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας είναι αυτή που είναι παρούσα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος δήλωσε: «Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας την Eurolife FFH και την HOPEgenesis για την κατασκευή του πρώτου δημοτικού παιδικού σταθμού στο νησί μας. Ο παιδικός σταθμός θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες του νησιού. Θα στηρίξει τους νέους γονείς, θα δημιουργήσει ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον φροντίδας και αγωγής. Η Κάσος δίνει τον αγώνα της απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι σημαντικά βήματα, και η Πολιτεία πρέπει να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Ως Δήμος, έχουμε ένα μόνο όραμα: να αγωνιστούμε για να γεμίσει ο παιδικός σταθμός με παιδιά και γέλια, γιατί εκεί κρύβεται το μέλλον της Κάσου».

Ο Πρόεδρος και ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, σημείωσε: «Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη όχι μόνο για την Κάσο, αλλά και για όλους εμάς στην HOPEgenesis, καθώς βλέπουμε ένα ακόμη κομμάτι του οράματός μας να γίνεται πράξη. Ο πρώτος παιδικός σταθμός στο νησί είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας. Η πολυετής συνεργασία μας με την Eurolife FFH αποδεικνύει πως το κοινό όραμα να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους. Η Κάσος αποκτά έναν χώρο δημιουργίας και αγάπης για τα παιδιά της και εμείς συνεχίζουμε με τον ίδιο στόχο για κάθε απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας μας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, είπε σχετικά: «Η δημιουργία αυτού του παιδικού σταθμού στην Κάσο είναι μια πράξη ουσίας για το νησί, για τις οικογένειες που ζουν εδώ, για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν με ασφάλεια, φροντίδα και προοπτική. Για εμάς στην Eurolife FFH, αξία έχει να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους, να τους προσφέρουμε τη σιγουριά που χρειάζονται για να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους, αλλά και τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Αυτός ο τόπος θα γεμίσει παιδικές φωνές, και αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα για το μέλλον. Έχουμε φτάσει πλέον στα μισά της διαδρομής μας και συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση αυτήν την προσπάθεια και στις υπόλοιπες ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με τις ίδιες ευκαιρίες, όσο μακρινό κι αν είναι το σημείο που γεννιέται».