Οι Αρχές του Ιράν απαγχόνισαν τρεις άντρες για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ - Real.gr

Προχθές Δευτέρα, απαγχονίστηκε άλλος άνδρας που παρουσιάστηκε επίσης ως συνεργάτης της Μοσάντ.

Οι Αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως εκτέλεσαν δι’ απαγχονισμού τρεις άνδρες που παρουσίασαν ως κατασκόπους επ’ ωφελεία του Ισραήλ, μια ημέρα αφού τέθηκε σε εφαρμογή εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που έβαλε τέλος σε 12 ημέρες πολέμου.

Οι «Ιντρίς Αλί, Αζάντ Σοζαΐ και Ρασούλ Αχμάντ, που αποπειράθηκαν να εισαγάγουν παράνομα εξοπλισμό για να διαπραχθούν δολοφονίες στη χώρα, συνελήφθησαν και δικάστηκαν για (…) συνεργασία» με τη Μοσάντ, την κατασκοπεία «του σιωνιστικού καθεστώτος» (του Ισραήλ).

«Η ποινή τους εκτελέστηκε το πρωί (…) απαγχονίστηκαν», διευκρίνισε η δικαστική εξουσία του Ιράν.

Οι εκτελέσεις έγιναν στην Ουρμιά (βορειοδυτικά), κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δημοσιοποίησε φωτογραφίες των τριών ανδρών με μπλε στολές φυλακισμένων.

Three Kurdish men were executed this morning on charges of spying for Israel.

Azad Shojaei, Edris Aali, Rasoul Ahmad Rasoul executed for corruption on earth & waging war against god

They were tortured savagely by security forces to make concessions. They rejected the charges pic.twitter.com/r2o4Vm3xkT

— CSHR (@CSHRIran) June 25, 2025