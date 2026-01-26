Οι εντυπωσιακές προσγειώσεις στο αεροδρόμιο της Νάξου εν μέσω θυελλωδών ανέμων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δύσκολο έργο είχαν οι πιλότοι δύο προγραμματισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιο της Νάξου την Δευτέρα (26/1), καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με την έντονη συννεφιά δημιούργησαν δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το cyclades24.gr, οι προσγειώσεις των αεροσκαφών της Sky Express και της Olympic Air έγιναν με ασφάλεια.

Οι άνεμοι, τη στιγμή των προσγειώσεων, πνέουν νότιο-νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο έφταναν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.