Οι εταιρείες-βιτρίνες του Ελληνα «βαρόνου» - Το «πλυντήριο» του καρτέλ - Real.gr

Πώς ο 61χρονος κατάφερνε να νομιμοποιεί τα ιλιγγιώδη παράνομα κέρδη από το εμπόριο κοκαΐνης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Των Π. ΣΟΥΡΕΛΗ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Από «κόσκινο» περνούν οι οικονομικές υπηρεσίες των εταιρειών του 61χρονου που συνελήφθη για εμπόριο περίπου 5 τόνων κοκαΐνης, αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ! Ο φερόμενος ως αρχηγός του καρτέλ ναρκωτικών κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε τις εταιρείες του στον χώρο της θαλάσσιας αλιείας προκειμένου να μεταφέρει παράνομες ουσίες, αλλά και να «ξεπλένει» εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, η εγκληματική οργάνωση επένδυε, απέκρυπτε και νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας φαινομενικά νόμιμων εταιρειών θαλάσσιας αλιείας και εκμετάλλευσης αλιευτικών σκαφών, καθώς και της χρησιμοποίησης τραπεζικών λογαριασμών τρίτων προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Πραγματικός διαχειριστής και αφανής ιδιοκτήτης των εταιρειών, όμως, ήταν, σύμφωνα με την έρευνα, ο Ελληνας «βαρόνος», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ως διαχειριστές εμφανίζονταν άλλα μέλη της οργάνωσης, είτε συγγενικά πρόσωπα του φερόμενου ως εγκεφάλου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας του σκάφους «Ουρανία», που μετέφερε την κοκαΐνη. Διαχειριστής εμφανίζεται άλλο άτομο, ωστόσο οι Αρχές είναι πεπεισμένες ότι πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ο 61χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι εταιρείες αλιείας φαίνεται ότι ήταν η «βιτρίνα» του καρτέλ των ναρκωτικών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο 61χρονος φέρεται να αναλάμβανε τον γενικό συντονισμό της μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών διεθνώς, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως επιχειρηματία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διαθέτει σε χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Ευρώπης. Επίσης, αναλάμβανε τη στρατολόγηση των πληρωμάτων, την εξεύρεση των επίμαχων αλιευτικών σκαφών, τα οποία ήταν κατάλληλα εξοπλισμένα με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. Επιπλέον, κατηγορείται ότι αναλάμβανε τις επαφές με τους προμηθευτές, συντονίζοντας τα πληρώματα των σκαφών με σκοπό να προμηθεύονται τις ναρκωτικές ουσίες εν πλω και να τις μεταφέρουν στους παραλήπτες. Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης θυμίζει μεθόδους διεθνών καρτέλ ναρκωτικών. Ενα μεγάλο σκάφος («mothership») μετέφερε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών μέσω των ωκεανών και στη συνέχεια τα μεταφόρτωνε σε μικρότερα σκάφη, τα οποία δικαιολογούσαν την παρουσία τους στη θάλασσα με την πρόφαση της επαγγελματικής αλιείας σε διεθνή ύδατα. Σκοπός τους ήταν η παράδοση των ναρκωτικών ουσιών είτε απευθείας σε ακτές, είτε σε μικρότερα ιστιοπλοϊκά σκάφη, είτε ακόμη και με την απόρριψή τους στη θάλασσα, κοντά σε ακτές, προκειμένου να περισυλλεγούν από άλλα σκάφη και δύτες.

Ο «Αλέκος»

Η ζωή του 61χρονου μοιάζει βγαλμένη από τα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ. Γεννημένος στους Νέους Πόρους Πιερίας, γιος αστυνομικού, κατηγορείται ως ο μεγαλύτερος Ελληνας έμπορος ναρκωτικών. Από πορτιέρης σε κλαμπ της λεωφόρου Συγγρού, μέσα σε λίγα χρόνια έγινε θαμώνας στα πρώτα τραπέζια των νυχτερινών κέντρων. Ανθρωποι της νύχτας θυμούνται τον «Αλέκο» ή «χοντρό», όπως ήταν τα παρατσούκλια του, να πληρώνει με χαρτονομίσματα των 500 και των 200 ευρώ τα λουλούδια που πετούσε στους καλλιτέχνες.

Σύντομα άλλαξε πορεία και από τη στεριά βρέθηκε στη θάλασσα και τη διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων. Γύρω στο 2000, περίοδο που επίσης είχε αποκτήσει και ποδοσφαιρικές ομάδες μικρότερων κατηγοριών, μπήκε στο μικροσκόπιο της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), καθώς εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης εταιρείας τροφοδοσίας πλοίων, τα οποία όμως ξεφόρτωναν κοκαΐνη στο λιμάνι της Αμβέρσας.

Το 2004 συνελήφθη για 5,4 τόνους που κατέσχεσαν Ισπανοί κομάντος στις δυτικές ακτές της Αφρικής. Καταδικάστηκε σε ισόβια, ενώ στο Εφετείο η ποινή του μειώθηκε στα 22 χρόνια. Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες για το μεγάλο φορτίο που κατασχέθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν του ανήκει πια το σκάφος στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά, καθώς το πούλησε λίγες ημέρες πριν από την επιχείρηση και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου.

Πληροφοριοδότης

Στη σύλληψη του 61χρονου φέρεται να ήταν καθοριστικές οι πληροφορίες που μετέφερε άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τις διαπραγματεύσεις που έγιναν απευθείας με τα καρτέλ της Κολομβίας. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ουσιαστικά παγιδευμένος από την αμερικανική DEA, με αποτέλεσμα να ανοίξει το στόμα του και να πει τα πάντα για την επικείμενη μεταφορά της ποσότητας-«μαμούθ» στην Ευρώπη.

Οι Ελληνες αστυνομικοί, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους, αμέσως έθεσαν στο στόχαστρό τους έναν 73χρονο στενό συνεργάτη του 61χρονου, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν μόνιμα στην Κολομβία και συντόνιζε τις διαπραγματεύσεις και τις επαφές.

Η συγκεκριμένη έρευνα ξεκίνησε ουσιαστικά αμέσως μετά την αποφυλάκιση του 61χρονου, τον Οκτώβριο του 2024. Τότε, ο 61χρονος δραστηριοποιήθηκε σε εταιρεία που διατηρούσε και παλαιότερα στην Κατερίνη. Διαπιστώθηκε πως, όντως, τα τέσσερα μεγάλα αλιευτικά του έβγαιναν στη θάλασσα τροφοδοτώντας κανονικά την αγορά με ψάρια.

Αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον ήταν κάποια τηλεφωνήματα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών σε έναν παλιό φίλο του, κάτοικο Ολλανδίας, που θεωρείται το «δεξί χέρι» του στις συνεννοήσεις με τα καρτέλ στην Κολομβία. Λίγες εβδομάδες μετά τις επικοινωνίες που είχε ο 61χρονος με τον 73χρονο φίλο του στην Ολλανδία, ο τελευταίος έκλεισε εισιτήρια για Λατινική Αμερική… Αμεσα ενεργοποιήθηκαν τα αντανακλαστικά της Δίωξης Ναρκωτικών αλλά και της αμερικανικής DEA. Οι δύο υπηρεσίες προχώρησαν στην παρακολούθηση του αλιευτικού «Ουρανία», που απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα με προορισμό τον Ατλαντικό.

Ανοιχτά της Καραϊβικής έκανε πολυήμερες στάσεις σαν να έδειχνε ότι το πλήρωμα πράγματι αναζητούσε αλιεύματα. Αυτά που «ψάρευαν», όμως, ήταν τα δέματα της κοκαΐνης. Κατά την επιστροφή του αλιευτικού και ενώ έπλεε ανοιχτά της Μαρτινίκας, έπεσε σε σφοδρή θαλασσοταραχή. Το γεγονός αυτό έδωσε την ευκαιρία στο γαλλικό πολεμικό ναυτικό (ήταν ενήμερο για την επιχείρηση) να πραγματοποιήσει το ρεσάλτο με αποτέλεσμα να εντοπιστούν τα πρώτα δέματα κοκαΐνης και έτσι το σκάφος να δεσμευτεί και το πλήρωμα να συλληφθεί.