«Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο...» - Συγκινεί ο δήμαρχος του Άη Στράτη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην Αθήνα για θεραπεία βρίσκεται ο 39χρονος δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο οποίος αποκάλυψε πρόσφατα ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο δήμαρχος ο οποίος συγκίνησε τους πάντες όταν αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο μίλησε στον ΑLPHA για τη δύσκολη διαδρομή που διένυσε, από τη διάγνωση μέχρι και σήμερα, αλλά και τα μηνύματα στήριξης που έλαβε από τον κόσμο.

Μιλώντας τον Alpha, ο κ. Σινάνης περιέγραψε τη δύσκολη διαδρομή από τη διάγνωση έως σήμερα και όπως εξήγησε, κρίθηκε απαραίτητο να μετακινηθεί από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, ώστε να καθοριστεί η θεραπεία.

«Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο έπρεπε να μετακινηθώ από τον Άη Στράτη στην Αθήνα για να κάνω πιο εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ασθένεια», ανέφερε συγκεκριμένα, προσθέτοντας ότι οι γιατροί του συνέστησαν μάλιστα να παραμείνει στην πρωτεύουσα «ώστε να ”πατήσουμε τον καρκίνο”».

Αναφερόμενος στο πώς ανακάλυψε το πρόβλημα υγείας του, σημείωσε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα τον πονούσε το πόδι και δεν είχε κινητοποιηθεί ώστε να δει γιατί συνέβαινε αυτό. «Με πονούσε για πολύ καιρό το πόδι μου μέχρι που ένας συνεργάτης με πήγε για μαγνητική και ο ακτινολόγος είδε κάτι που δεν του άρεσε», είπε χαρακτηριστικά.

«Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα»

Παραδέχθηκε ότι δεν ήταν συνεπής με τις προληπτικές εξετάσεις, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς όλους. «Δεν ήμουν συνεπής με τις εξετάσεις. Πάντα θα έβαζα κάτι πάνω από αυτό, αλλά δεν πρέπει. Ακόμα και το δάχτυλό σου να πονάει θα πρέπει να πας να το δεις. Καθυστέρησα να πάω να δω το πρόβλημά μου, αλλά από τύχη δεν είχαν γίνει χειρότερα τα πράγματα», τόνισε.

Μιλώντας τέλος για τη στήριξη που έλαβε άπαξ και γνωστοποίησε το πρόβλημα υγείας του ο δήμαρχος είπε: «Όταν μοιράστηκα με τον κόσμο το πρόβλημα υγείας μου δέχθηκα πολλά μηνύματα αγάπης, μέχρι και από ανθρώπους που δεν με γνώριζαν», ανέφερε συγκινημένος. Κλείνοντας, σημείωσε ότι η περιπέτεια αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή: «Τη ζωή ανέκαθεν την έβλεπα με αισιοδοξία, αλλά πλέον θα τη βλέπω με περισσότερο θάρρος και ρεαλισμό», είπε.