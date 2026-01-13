Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό λόγω των μπλόκων - Real.gr

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ την ΠΑΘΕ και στην Εγνατία Οδό, στη Δυτική Μακεδονία, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας έγινε γνωστό ότι αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων στην εθνική οδό Κοζάνης- Ιωαννίνων, από τον κόμβο Καλαμιάς έως τον κόμβο Μικροκάστρου.

Ειδικότερα, από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ανακοινώθηκε ότι λόγω της ύπαρξης γεωργικών ελκυστήρων στην ΠΑΘΕ στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα στο ύψος των διοδίων Ν. Μαλγάρων, από το μεσημέρι της Τρίτης και μέχρι νεωτέρας η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ως εξής:

Από Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα:

i) Για τα οχήματα μικτού βάρους (ΜΒ) έως 20 τόνους:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Χαλκηδόνα – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας προς Αλεξάνδρεια.

ii) Για τα οχήματα ΜΒ άνω των 20 τόνων:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Ευζώνους – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

iii) Για τα οχήματα ΜΒ έως 5 τόνους δύναται εναλλακτικά η κυκλοφορία να διεξάγεται ως εξής:

Π.Α.Θ.Ε. – έξοδος προς Χαλάστρα – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν. Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

Από Ευζώνους με προορισμό την Αθήνα:

i) Για τα οχήματα ΜΒ έως 20 τόνους:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ. Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Χαλκηδόνα – Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας προς Αλεξάνδρεια.

ii) Για τα οχήματα ΜΒ άνω των 20 τόνων:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – έξοδος από κόμβο Αγ.Αθανασίου προς Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης – Χαλκηδόνα – Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Εδέσσης προς Γιαννιτσά.

iii) Για τα οχήματα ΜΒ έως 5 τόνους δύναται εναλλακτικά η κυκλοφορία να διεξάγεται ως εξής:

Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων – Π.Α.Θ.Ε. ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη – έξοδος προς Σίνδο – επαρχιακή οδός Σίνδου – Χαλάστρας – Μακεδονομάχων (Χαλάστρα) – Κουλακιώτη (Χαλάστρα) – Βενιζέλου (Χαλάστρα) – Λεωφ. Θεσσαλονίκης – Κύμινα – Ν.Μάλγαρα – έξοδος προς Π.Α.Θ.Ε. – Π.Α.Θ.Ε.

Συνεχίζει να ισχύει η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο Καλαμιάς έως τον κόμβο Δυτικής Σιάτιστας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

-Τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται στην εθνική οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων από τον κόμβο Καλαμιάς και στη συνέχεια από τον κόμβο Μικροκάστρου θα εισέρχονται στον κάθετο άξονα Α-29 και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον κόμβο Δυτικής Σιάτιστας προς Ιωάννινα.

-Τα οχήματα που κινούνται από Ιωάννινα προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται από τον κόμβο Δυτικής Σιάτιστας στον κάθετο άξονα Α-29 και στη συνέχεια από τον κόμβο Μικροκάστρου θα εισέρχονται στην Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Καλαμιάς.