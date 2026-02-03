Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ - Νέο σχέδιο ελέγχων - Real.gr

Αυτοψία της «R» στα μπλόκα της Τροχαίας για αλκοτέστ. Πώς άλλαξε η οδηγική συμπεριφορά μετά την αυστηροποίηση των ποινών που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Του ΚΩΣΤΑ ΣΑΡΔΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μια εντελώς διαφορετική συνθήκη από αυτήν που ίσχυε μέχρι και πέρυσι αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί της Τροχαίας στα μπλόκα που στήνονται σε όλη την Αττική για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, οι πολύ αυστηρές ποινές που πλέον προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας έχουν αποτέλεσμα την αλλαγή της συμπεριφοράς από τους οδηγούς, ακόμα και σε ημέρες και ώρες που βγαίνουν σε νυχτερινά κέντρα για να διασκεδάσουν. Από την πλευρά της, η Τροχαία εφαρμόζει ένα νέο σχέδιο ελέγχων. Τα μπλόκα για αλκοτέστ στήνονται κάθε φορά σε διαφορετικά σημεία της Αττικής, ώστε οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει αλκοόλ να μη γνωρίζουν πότε αλλά και πού θα συναντήσουν τους αστυνομικούς.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Realnews βρέθηκε σε ένα από τα σημεία όπου κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησαν ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ στους οδηγούς.

Το εν λόγω σημείο βρισκόταν στη λεωφόρο Κύμης, στη συμβολή με την οδό Κασταμονής, με τους αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής να έχουν στήσει μπλόκα και στα δύο ρεύματα.

Η κίνηση ήταν αυξημένη τόσο στο ανοδικό όσο και στο καθοδικό ρεύμα, οι έλεγχοι διεξάγονταν με γοργούς ρυθμούς και ήδη από την πρώτη σχεδόν ώρα παρουσίας της «R» στο σημείο διαπιστώθηκαν οι πρώτες παραβάσεις των οδηγών.

Τα στοιχεία της βάρδιας αποτυπώνουν ξεκάθαρα την εικόνα. Από τις 00:40 μέχρι και τις 03:30, οπότε και βρέθηκε η «R» στο σημείο, πραγματοποιήθηκαν 1.500 έλεγχοι.

Σημειώθηκαν 27 παραβάσεις για ποσότητα αλκοόλ, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξαν ακινητοποίηση οχήματος και αφαίρεση διπλώματος. Το ποσοστό αυτών που είχαν πιει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ήταν λιγότερο από 2%!

Ο αριθμός των παραβάσεων φυσικά δεν είναι αμελητέος, αλλά σύμφωνα με τους αστυνομικούς, την ίδια περίοδο, πριν από έναν χρόνο, οι παραβάσεις μια τυπική ημέρα ήταν έως και τριπλάσιες!

«Κάθε ημέρα διενεργούνται έλεγχοι σε τουλάχιστον τρία με τέσσερα διαφορετικά σημεία στην Αττική», προσθέτει αστυνομικός της Τροχαίας, επισημαίνοντας ότι τα συνεργεία αλλάζουν διαρκώς τοποθεσίες.

Οπως λένε, η παρουσία των σημείων ελέγχου είναι εμφανής, αλλά όχι προβλέψιμη για τους οδηγούς. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η βεβαίωση παραβάσεων, αλλά κυρίως η πρόληψη για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς της βάρδιας, «δουλεύουμε συστηματικά τη συγκεκριμένη περιοχή το τελευταίο διάστημα και επιλέγουμε κάθε φορά διαφορετικά σημεία, τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά στους οδηγούς, όσο κάποια άλλα όπου τα προηγούμενα χρόνια στήνονταν συνήθως τα μπλόκα».

Φυσικά από μια τυπική βάρδια δεν θα λείψουν και οι στιγμές έντασης από κάποιους οδηγούς. Οπως επισημαίνουν οι αστυνομικοί, «οι περισσότεροι είναι συνεργάσιμοι, αλλά σε περίπτωση που βρεθούν με παραπάνω ποσότητα αλκοόλ που υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο και χρειαστεί να κάνουν και δεύτερη μέτρηση, τότε αρχίζουν να υπάρχουν αντιδράσεις, ειδικά όταν επιβεβαιώνεται το αρχικό αποτέλεσμα».

«Μόνο δύο ήπια…»

Οι δικαιολογίες που επικαλούνται οι παραβάτες οδηγοί; Πολλές και κοινές. «Δύο ποτά έχω πιει μόνο. Είμαι μία μονάδα πάνω, οπότε δεν χρειάζεται να μου κόψετε κλήση», έλεγε και ξαναέλεγε ένας από τους οδηγούς στους αξιωματικούς που του βεβαίωναν το πρόστιμο, αφαιρώντας του παράλληλα και την άδεια κυκλοφορίας. «Μένω στην περιοχή, εδώ πιο κάτω, δεν πηγαίνω μακριά. Τι είναι αυτά που κάνετε; Εγώ είμαι έμπειρος οδηγός, τι νομίζετε ότι είμαι;», τόνιζε εκνευρισμένος ένας άλλος οδηγός, μέσης ηλικίας, βλέποντας τον γερανό να φορτώνει το όχημά του. Λίγο νωρίτερα, στον ίδιο οδηγό, το αλκοολόμετρο είχε δείξει 0,60 mg αλκοόλ, μια τιμή που είναι υπερδιπλάσια από το ελάχιστο όριο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 του νέου ΚΟΚ, ένας οδηγός βρίσκεται υπό την επίδραση αλκοόλ, όταν η συγκέντρωση στον οργανισμό είναι ίση ή μεγαλύτερη από 0,50 γραμμάρια/ λίτρο αίματος ή από 0,25 mg/l εκπνεόμενου αέρα, στην ένδειξη του αλκοολόμετρου κατά τον έλεγχο της Τροχαίας.

Αυτό σημαίνει ότι ενδεικτικά σε έναν άνδρα 80 κιλών αντιστοιχούν 25-30 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ, δηλαδή ακόμα και μόλις ένα ποτό για να φτάσει το όριο. «Βεβαίως, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτές τις μετρήσεις, δηλαδή ότι αν είσαι τόσα κιλά και έχεις φάει μπορείς να πιεις τόσο αλκοόλ. Κάθε φορά η κατανάλωση μπορεί να καταγραφεί με διαφορετικό τρόπο, άρα πρέπει να μένουμε στον κανόνα ότι αν οδηγείς δεν πρέπει να πιεις», εξηγούν οι αξιωματικοί της Τροχαίας.

Οσο για τις επιπτώσεις για τους παραβάτες, τα πρόστιμα είναι πλέον αρκετά τσουχτερά. Για την υπέρβαση του ορίου ο οδηγός τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Για επίπεδα από 0,80 έως 1,10 g/l αίματος ή από 0,40 έως 0,60 mg/l στον αέρα που μετρά το αλκοολόμετρο, η παράβαση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη, με πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες.

Οταν η συγκέντρωση ξεπερνά τα 1,10 g/l αίματος ή τα 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, οι ποινές γίνονται ακόμη πιο βαριές. Προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών, πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες, καθώς και αφαίρεση των πινακίδων του οχήματος έως και για έξι μήνες.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει και αυστηρό καθεστώς υποτροπών. Αν οδηγός εντοπιστεί δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, το πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση άδειας μπορεί να φτάσει τους έξι μήνες. Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος έως και τα δύο χρόνια. Σε τρίτη παράβαση μέσα σε πέντε χρόνια, η ποινή είναι αφαίρεση άδειας οδήγησης για επτά ολόκληρα έτη.

Επιπλέον, οι παραβάτες πρέπει να βρουν άλλον τρόπο για να επιστρέψουν στο σπίτι τους καθώς τα οχήματά τους φορτώνονται σε γερανό και μεταφέρονται σε συγκεκριμένους χώρους της Τροχαίας.

Ομάδες ειδοποίησης

Ωστόσο, ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για τις Αρχές είναι οι εφαρμογές και οι ομαδικές συνομιλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις οποίες πολίτες ενημερώνουν ο ένας τον άλλον σε πραγματικό χρόνο για τα ακριβή σημεία με τις έχουν στηθεί τα μπλόκα της Τροχαίας. «Το θέμα με αυτές τις συνομιλίες δεν πρόκειται να τελειώσει. Οποτε θα κλείνει μία, θα ανοίγει η επόμενη και υπάρχει ένας φαύλος κύκλος», λέει αξιωματικός της Τροχαίας, δείχνοντας μηνύματα που είχαν σταλθεί σε αυτές τις άτυπες «ομάδες ειδοποίησης» για τους ελέγχους των αλκοτέστ. Για παράδειγμα, σε μία από αυτές τις ομάδες των κοινωνικών δικτύων εστάλη για το μπλόκο στη λεωφόρο Κύμης και στην οδό Κασταμονής μόλις τρία λεπτά αφότου είχε εγκατασταθεί το κλιμάκιο ελέγχου της Τροχαίας!

Το γεγονός αυτό προβληματίζει αρκετά και αναγκάζει την Τροχαία να αναπροσαρμόζει συνεχώς τον σχεδιασμό της. «Μέχρι στιγμής τα σημεία όπου διενεργούνταν οι έλεγχοι είναι συγκεκριμένα. Στοχεύουμε στο μέλλον να πραγματοποιήσουμε ελέγχους και σε σημεία που δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα και τα οποία τα χρησιμοποιούν αρκετοί οδηγοί ως εναλλακτικές διαδρομές για να διαφύγουν από τους ελέγχους», τονίζουν οι αστυνομικοί. Παρά τα προβλήματα, οι αστυνομικοί διαπιστώνουν και σημάδια βελτίωσης μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ και την αυστηροποίηση των προστίμων. «Υπάρχει συμμόρφωση των οδηγών. Ειδικά την περίοδο των γιορτών τα νούμερα ήταν αρκετά πιο χαμηλά σε σύγκριση με άλλες χρονιές», αναφέρει στέλεχος της Τροχαίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη διάρκεια που η «R» βρισκόταν στο σημείο, η διέλευση των ταξί ήταν αυξημένη. Γεγονός που μαρτυρά ότι αρκετός κόσμος επιλέγει να αφήσει το αυτοκίνητο στο σπίτι και να μετακινηθεί με ταξί όταν πρόκειται να βγει για διασκέδαση.

Η εικόνα αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συμμόρφωση των οδηγών, έστω και μερικώς. Οι έλεγχοι αποδίδουν καρπούς, όμως η «μάχη» δεν έχει κερδηθεί. Οπως τονίζουν αστυνομικοί της Τροχαίας, «κάθε οδηγός που πιάνεται να έχει καταναλώσει αλκοόλ είναι ένας εν δυνάμει κίνδυνος τόσο για τον εαυτό του και τους συνεπιβάτες του όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου».