Οι ποινές για τους τέσσερις κατηγορούμενους για τις τηλεφωνικές υποκλοπές - Real.gr

Ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, με εκτιτέα τα 8 έτη, επέβαλε το δικαστήριο στους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, απορρίπτοντας τη χορήγηση οποιουδήποτε ελαφρυντικού.

Τους χορήγησε ωστόσο ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση.

Επιπλέον τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης ζήτησε ο εισαγγελέας καθώς όπως είπε: «Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικόγραφα για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων». Συγκεκριμένα πρότεινε:

-Διαβίβαση για τον Αιμίλιο Κοσμίδη για συνεργία στις πράξεις του κατηγορητηρίου. «Δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για τη χρήση κάρτας του και έπεσε σε αντιφάσεις. Ισως πρέπει να συσχετίσουν οι μηνύσεις των κ. Ανδρουλάκη και Κουκάκη»

-Να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο για τους Κοσμίδη και Ντάλα.

-Αξιολόγηση ποινικών ευθυνών προσώπων που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν. «Ρότεμ Φάρκας, Μερόν Χαρπάζ, Εινάτ Σεμάνα, Σωτήρη Ντάλα, Ιωάννη Μπόλιαρη, Δημήτρης Ξυτεράς) . Από την έκταση και την ποικιλία των παρακολουθούμενων προσώπων, αλλά και του γεγονότος ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, λόγω της οργάνωσης, της εκπαίδευσης και το ενδεχόμενο συνεργίας ξένων δυνάμεων και δη Ισραηλινών προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για τους κατηγορούμενους και τα παραπάνω πρόσωπα για το 148 ΠΚ και την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

-Διαβίβαση για διεύρυνση σχετικά με όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τριμπαλης για τη διαδικασία στην εξεταστική της Βουλής για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία για τους Λαβράνο και Ντάλα.

-Για το αδίκημα του ΠΚ 370 ΣΤ (απαγορευση διακίνησης λογισμικών). Όπως προκύπτει από την κατάθεση το Π. Κούτσιου στο ακροατήριο συνεχιζόταν η λειτουργία της Ιντελλεξα στη χώρα 2023-2024. Πρέπει να ερευνηθεί εάν η λειτουργία της εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου άρθρου.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα για διαβίβαση πρακτικών.