Οι πρώτες δηλώσεις αγροτών μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Οι λύσεις δίνονται μέσα από διάλογο και για αυτό ήρθαμε» - Real.gr

Οι λύσεις δίνονται μέσα από διάλογο και για αυτό είμαστε εδώ τόνισαν οι 25 εκπρόσωποι των 14 αγροτικών μπλόκων και κτηνοτρόφων που έλαβαν μέρος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη που διήρκεσε περισσότερο από τρεισήμισι ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως εξήγησαν έγινε μια ουσιαστική και ειλικρινής συζήτηση που αφορούσε τόσο άμεσα, όσο και μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

“Τέθηκαν όλα τα προβλήματα. Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για συγκεκριμένα μέτρα για τα θερμοκήπια που αφορούν την περιοχή μας, όπως το κόστος παραγωγής εργάτες γης και άλλα” είπε ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου του Δήμου Φαιστού, Μανώλης Ορφανουδάκης και πρόσθεσε “νομίζω θα βγει κάτι θετικό, και περιμένουμε έμπρακτα όλα όσα ειπώθηκαν”.

Από την πλευρά του ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, “Πήγασος” από την περιοχή του Κιάτου υπογράμμισε πως “είμαστε σε θέση να πούμε ότι άνοιξε ένας δίαυλος, ο οποίος ξεκίνησε σε μία διάρκεια συζητήσεων τρεισήμισι ωρών που είχαμε, αλλά δεν τελειώνει εδώ”.

Σύμφωνα με τον ίδιο θα γίνει συζήτηση και στη Βουλή με την συμμετοχή των αγροτών, ενώ απαντώντας σε αυτούς που λένε όσους προσήλθαν σε διάλογο, πρόθυμους τόνισε ότι “δεν είμαστε πρόθυμοι, δεν ακολουθούμε κομματικές επιταγές”.

“Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για μια συνάντηση με τους κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα για το ευαίσθητο θέμα της ευλογιάς” δήλωσε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας.

Σημείωσε ότι στην κτηνοτροφία υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και πως υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση για ενίσχυση του χαμένου εισοδήματος και το 2026 για αυτούς που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά.

Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν βρέθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τον αγροτικό τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Ειδικότερα, τέθηκαν τεχνικά ζητήματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και θέματα που αφορούν τους νέους αγρότες και την επαγγελματική τους εκπροσώπηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, επίσης, η πράσινη μετάβαση, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και η νέα ΚΑΠ, με έμφαση στον πανελλαδικό διάλογο, την ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες, τα βασικά και οικολογικά σχήματα, καθώς και τη διασύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή μέσω νέου μοντέλου.

Συζητήθηκαν ακόμη το αυξημένο κόστος παραγωγής, με αναφορές στο ρεύμα και το πετρέλαιο και την ανάγκη επικαιροποίησης της μεθοδολογίας, η ενίσχυση της μηδικής στις «κόκκινες» περιοχές και των θερμοκηπίων, οι αγροτικές υποδομές (αρδευτικά έργα και αγροτικοί δρόμοι), η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία. Στην ατζέντα περιλήφθηκαν επίσης οι εργάτες γης, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η εκπαίδευση των αγροτών, η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης, οι τιμές των φυτοφαρμάκων, καθώς και το ζήτημα της ευλογιάς.