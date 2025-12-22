Οι συνομιλίες «Φρατέλο» με «Ζούμπο» και το τρίτο όνομα που ερευνούν οι Αρχές - Ετσι διακινούσαν ναρκωτικά στα σχολεία - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία.

Του Θεοδόση Πάνου

Ο «Φρατέλο» (αρχηγός) και ο «Ζούμπο» (υπαρχηγός) σε μία από τις συνομιλίες μεταξύ τους χρησιμοποιούν το όνομα γνωστού Αλβανού βαρυποινίτη, ο οποίος μέσα από τις φυλακές φαίνεται να ελέγχει τμήματα του εμπορίου και διακίνησης ναρκωτικών σε συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου των Αθηνών.

Η αναφορά στο όνομά του κάνει μάλιστα τους αστυνομικούς να ερευνούν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο κύκλωμα να ελέγχεται απευθείας από την αλβανική μαφία στρατολογώντας ανήλικους για να επεκτείνουν τη διακίνηση και μέσα στα σχολεία.

Εν τω μεταξύ, αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των 12 συλληφθέντων για διακίνηση κοκαΐνης και χασίς σε σχολεία.

Ένα από τα αρχηγικά μέλη φέρεται να μιλάει με ανήλικο διακινητή απειλώντας τον ότι «θα φάει πολύ ξύλο αν δεν υπακούσει τις εντολές του».

Σημειώνεται πως η αστυνομία έφτασε στα ίχνη της συμμορίας, μετά από επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Στα social media, τα αρχηγικά μέλη ανέβαζαν τους εξευτελισμούς αλλά και τους ξυλοδραμούς των ανήλικων μελών του κυκλώματος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε η ΕΡΤ, κάνουν bullying σε ανήλικο. Τον αναγκάζουν να γονατίσει και τον χτυπάνε. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής, παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία σοκάρουν. Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στην τάξη του. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να συναντηθούν.

Μέλος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα @@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν ένας 20χρονος αλλοδαπός, με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», και υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, με το ψευδώνυμο «Ζούμπο». Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Εκεί αποθηκεύονταν οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και από εκεί ξεκινούσε συνήθως η διακίνηση. Μέλη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα: «Κοντός», «Πίπης», «Νίτσε».

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους ο αρχηγός και ο υπαρχηγός περιγράφονται ως σκληροί διακινητές. Μάλιστα, είχαν καθιερώσει «ποινολόγιο» για τα… άτακτα μέλη της οργάνωσης που μπορεί να παρέκκλιναν των εντολών τους. Εκτός απο τη σωματική τιμωρία, υπήρχαν και χρηματικές ποινές, που τα μέλη τους αποκαλούσαν «χρέωμα», και λειτουργούσε ως μέσο πειθαρχικής συμμόρφωσης.