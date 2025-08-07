Οι συνομιλίες που «έκαψαν» τον πρώην αστυνομικό και γνωστό TikToker - Real.gr

Οδηγούσε πανάκριβα αυτοκίνητα, έκανε επίδειξη πλούτου με πολυτελή πορτοφόλια και τσάντες, χλιδάτα ταξίδια στο εξωτερικό και φωτογραφίες ακόμη και με ελικόπτερα.

Αυτά ήταν μόνο μερικά από τα βίντεο που ανέβαζε ο πρώην αστυνομικός στα social media, ο οποίος συνελήφθη από τους αδιάφθορους της Ελληνικής Αστυνομίας για διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Η υπόθεση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διωκτικών Αρχών όχι μόνο λόγω της ποσότητας κοκαΐνης που εντοπίστηκε στο σπίτι του αλλά και λόγω των ενδείξεων ότι ο πρώην αστυνομικός αποκόμισε μεγάλα χρηματικά ποσά από την εν λόγω δραστηριότητα.

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.

34χρονος: Εμένα είναι 2.000 την ημέρα και συν, έχω κλείσει συμφωνία με την Κύπρια 5.000 είναι ο μήνας, για να τρέχω τις δουλείες της, όλα αυτά που σου έχω πει… Τον μήνα είναι 60.000, 50.000 πες καθαρά. Συν τα 5.000 της άλλης, πες 55.000. Και έχω και καμία δεκαριά σπίτια και ενοίκια οπότε είμαι κομπλέ».

Για τον λόγο αυτό, ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων ασφαλείας που σχετίζονται με τον πρώην αστυνομικό.

Ο νεαρός, με τις εκατομμύρια προβολές στα social media, αλλά και η δραστηριότητά του βρίσκονταν εδώ και αρκετό καιρό στο μικροσκόπιο των Αρχών.

: Ειδικά την… «αυτό» που κάνουμε μαζί, ξέρεις εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να πάω στα μαγαζιά, δεν μπορώ να μιλήσω, κρεμάει το στόμα μου, τις τελευταίες δύο φορές δες που ήρθα σπίτι σου, που σου είπα θα έχω κάνει μία γραμμή τότε, μία γραμμή». 34χρονος: Άντε ρε κόψε την. Κόψε την, με έχει καταστρέψει εμένα και οικονομικά και τα πάντα. Θέλεις να καταστρέψει και εσένα; Σοβαρέψου.

Ο 34χρονος πρώην αρχιφύλακας θα απολογηθεί αύριο Παρασκευή για τις πράξεις του ενώπιον του ανακριτή.