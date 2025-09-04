Quantcast
«Οι Τούρκοι μας πυροβολούσαν και μας κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν» - Μαρτυρία Έλληνα αλιέα για το περιστατικό στο Θρακικό Πέλαγος - Real.gr
real player

«Οι Τούρκοι μας πυροβολούσαν και μας κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν» – Μαρτυρία Έλληνα αλιέα για το περιστατικό στο Θρακικό Πέλαγος

10:35, 04/09/2025
«Οι Τούρκοι μας πυροβολούσαν και μας κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν» – Μαρτυρία Έλληνα αλιέα για το περιστατικό στο Θρακικό Πέλαγος

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι και τουφεκιές μας έριξαν. Κυνηγούσαν τα σκάφη μας να τα βουλιάξουν. Τους ακούγαμε που μιλούσαν ελληνικά κι έλεγαν “βουλιάξτε τους”», είπε ο κ. Γιώργος Μανωλής στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Επιπλέον υποστήριξε ότι οι Τούρκοι ψαράδες είχαν μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αποχώρησαν μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά.

«Ήμασταν κοντά στην περιοχή. Μας είδαν οι Τούρκοι, ήταν μέσα στα έξι μίλια και όχι στα διεθνή ύδατα. Μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά βγήκαν από τα χωρικά μας ύδατα και μπήκαν στα διεθνή. Το επεισόδιο έγινε στα διεθνή ύδατα», συμπλήρωσε.

 

Τα τουρκικά σκάφη πλησίασαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων και κινήθηκαν απειλητικά, σύμφωνα με καταγγελίες των Ελλήνων αλιέων,  οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ενημέρωσαν άμεσα το Λιμεναρχείο, όμως τα πλωτά του Λιμενικού έφτασαν με καθυστέρηση.

Οι Τούρκοι αλιείς «παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», διευκρίνισε με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα.

Μάλιστα, το Λιμενικό Σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών.


Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.»

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

08:10 04/09
Μαφία στην Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες - Εκβιασμοί, απειλές και νέοι σοκαριστικοί διάλογοι

Μαφία στην Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες - Εκβιασμοί, απειλές και νέοι σοκαριστικοί διάλογοι

07:32 04/09
Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

07:26 04/09
Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι δεν είναι ακόμα έτοιμοι, αλλά κάτι πρόκειται να συμβεί

Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι δεν είναι ακόμα έτοιμοι, αλλά κάτι πρόκειται να συμβεί

09:47 04/09
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

09:39 04/09
Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

09:51 04/09
Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

08:01 04/09
ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

09:45 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved