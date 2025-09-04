«Οι Τούρκοι μας πυροβολούσαν και μας κυνηγούσαν για να μας βουλιάξουν» - Μαρτυρία Έλληνα αλιέα για το περιστατικό στο Θρακικό Πέλαγος - Real.gr

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι και τουφεκιές μας έριξαν. Κυνηγούσαν τα σκάφη μας να τα βουλιάξουν. Τους ακούγαμε που μιλούσαν ελληνικά κι έλεγαν “βουλιάξτε τους”», είπε ο κ. Γιώργος Μανωλής στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Επιπλέον υποστήριξε ότι οι Τούρκοι ψαράδες είχαν μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και αποχώρησαν μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά.

«Ήμασταν κοντά στην περιοχή. Μας είδαν οι Τούρκοι, ήταν μέσα στα έξι μίλια και όχι στα διεθνή ύδατα. Μόλις είδαν τα ελληνικά αλιευτικά βγήκαν από τα χωρικά μας ύδατα και μπήκαν στα διεθνή. Το επεισόδιο έγινε στα διεθνή ύδατα», συμπλήρωσε.

Τα τουρκικά σκάφη πλησίασαν σε απόσταση περίπου 500 μέτρων και κινήθηκαν απειλητικά, σύμφωνα με καταγγελίες των Ελλήνων αλιέων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ενημέρωσαν άμεσα το Λιμεναρχείο, όμως τα πλωτά του Λιμενικού έφτασαν με καθυστέρηση.

Οι Τούρκοι αλιείς «παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», διευκρίνισε με ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα.

Μάλιστα, το Λιμενικό Σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.»