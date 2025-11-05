Οι ξένοι κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές - Αποκαλυπτικά στοιχεία - Real.gr

Εκρηκτική αύξηση των Τούρκων που βρίσκονται έγκλειστοι στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Πάνω από το 50% των φυλακισμένων προέρχεται από άλλες χώρες.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eνας στους δύο κρατουμένους στα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα είναι αλλοδαπός. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ύστερα από ερώτηση του βουλευτή της Νίκης, Γιώργου Ρούντα, στις 14 Οκτωβρίου 2025 στα ελληνικά καταστήματα κράτησης βρίσκονταν 13.065 άτομα, εκ των οποίων 6.575 αλλοδαποί – ποσοστό 50,5% επί του συνόλου.

Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει τη διαχρονικά υψηλή παρουσία αλλοδαπών στα ελληνικά σωφρονιστικά ιδρύματα, αν και εμφανίζει ελαφρά μείωση σε σχέση με προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με το έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο Ι. Λαμπρόπουλος, τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής δείχνουν ότι οι αλλοδαποί κρατούμενοι αντιστοιχούσαν στο 58,9% το 2022, στο 57,2% το 2023 και στο 54,3% το 2024, πριν το ποσοστό πέσει οριακά κάτω από το 51% φέτος αλλά και πάλι πάνω από το 50%.

Ο συνοδευτικός πίνακας που κατατέθηκε στη Βουλή παρουσιάζει αναλυτικά τον αριθμό των κρατουμένων ανά υπηκοότητα και κατηγορία κράτησης (υπόδικοι, κατάδικοι). Από αυτόν προκύπτει ότι οι Αλβανοί εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα αλλοδαπών κρατουμένων, με 1.515 άτομα. Αίσθηση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός φυλακισμένων από την Τουρκία -δεύτερη σε αριθμό εθνικότητα αλλοδαπών κρατουμένων- αφού συνολικά 507 Τούρκοι υπήκοοι κρατούνται στις ελληνικές φυλακές. Αυτό σημαίνει πως πλέον το 8% των αλλοδαπών κρατουμένων είναι Τούρκοι υπήκοοι.

Πολλοί Τούρκοι έχουν εμπλακεί ενεργά στη διακίνηση μεταναστών, ενώ παράλληλα εκτιμάται πως στη χώρα μας έχουν βρει καταφύγιο πάνω από 300 επικίνδυνοι Τούρκοι μαφιόζοι, εκ των οποίων οι 100 ήδη κρατούνται στις ελληνικές φυλακές για σοβαρά αδικήματα, όπως δολοφονίες, οπλοκατοχή, οπλοχρησία, ναρκωτικά και άλλα.

Τόσο η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, όσο και η ΕΥΠ τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σε μαζική χαρτογράφηση των Τούρκων μαφιόζων, ιδιαίτερα όταν άρχισαν να ξεκαθαρίζουν τις διαφορές τους με τα όπλα στα χέρια σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον και μάλιστα σε κοινή θέα, όπως είχε γίνει άλλωστε πριν από περίπου έναν χρόνο στη Γλυφάδα. Η περιοχή τότε θύμιζε εμπόλεμη ζώνη μετά τα πυρά που εξαπέλυαν εκατέρωθεν οι δύο τουρκικές αντίπαλες συμμορίες.

Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης, το ελληνικό FBI είχε προχωρήσει σε αθρόες συλλήψεις μελών της τουρκικής μαφίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γεμίζοντας τις ελληνικές φυλακές με «βαριά» ονόματα της τουρκικής μαφίας.

Στον πίνακα που κατατέθηκε στη Βουλή, ακολουθούν οι Πακιστανοί με 497, οι Σύροι με 457, οι Αφγανοί με 401, οι Βούλγαροι με 284, οι Γεωργιανοί με 282, οι Ιρανοί με 182, οι Ρουμάνοι με 179 και οι Ιρακινοί με 156. Οι δέκα αυτές εθνικότητες συγκεντρώνουν πάνω από τα δύο τρίτα του συνόλου των αλλοδαπών κρατουμένων, αποτυπώνοντας τη σύνθεση των πληθυσμιακών ροών που τα τελευταία χρόνια διασχίζουν τη χώρα.

Σύμφωνα με την απάντηση του υφυπουργού, τα στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και επικαιροποιούνται δύο φορές τον μήνα, την πρώτη και τη δέκατη έκτη ημέρα. Σημειώνεται ότι δεν τηρούνται δεδομένα για εθνοτικές μειονότητες ή άλλες κατηγορίες πληθυσμού, παρά μόνο για την υπηκοότητα και το καθεστώς κράτησης.

Ναρκωτικά και μετανάστες

Το υψηλό ποσοστό αλλοδαπών κρατουμένων έχει προκαλέσει, κατά καιρούς, συζητήσεις τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και την ανάγκη διακρατικών συνεργασιών. Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι σημαντικός αριθμός κρατουμένων αφορά αδικήματα ναρκωτικών και παράνομης διακίνησης μεταναστών, ενώ μικρότερο ποσοστό σχετίζεται με εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ή βίαιες πράξεις.

Ενας στους δύο κρατουμένους μιλά άλλη γλώσσα, προέρχεται από διαφορετικό νομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο – γεγονός που, όπως επισημαίνουν σωφρονιστικοί υπάλληλοι, δημιουργεί σύνθετες προκλήσεις για τη διοίκηση, την ασφάλεια και την κοινωνική επανένταξη.

Σχολιάζοντας στη Realnews τα στοιχεία, ο βουλευτής της Νίκης, Γ. Ρούντας, υποστήριξε ότι το πραγματικό μέγεθος της εγκληματικότητας αλλοδαπών είναι πολλαπλάσιο καθώς οι αριθμοί αφορούν μόνο όσους έχουν συλληφθεί. «Το ελληνικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης είναι διάσημο για την (αν)ικανότητά του να εξουδετερώσει τον εγκληματία, επιτρέποντας σε αυτόν να διαπράττει ξανά και ξανά νέα εγκλήματα παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις του. Το ελληνικό κράτος κυριολεκτικά εισάγει εγκληματικότητα ταΐζοντας σε απόλυτους αριθμούς 6.575 αλλοδαπούς με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων», αναφέρει ο Γ. Ρούντας.