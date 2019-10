Οι 320 μεγάλες επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της Κ. Μακεδονίας για το αναπτυξιακό ν/σ - Ζητούν την απόσυρση διάταξης - Η επιστολή στον πρωθυπουργό

Για “αναπτυξιακό Νομοσχέδιο με θετικές διατάξεις” κάνουν λόγο 320 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας και σημειώνουν ότι “είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και των επενδύσεων” επισημαίνουν όμως πως “υπάρχει μια χωροταξική διάταξη (από παραδρομή) που προκαλεί την καταστροφή των επιχειρήσεων και των επενδύσεων ... με τις μετεγκαταστάσεις – λουκέτα σε 3-4.000 μονάδες στην παραγωγή χαμηλής και μέσης όχλησης ΜΟΝΟ σε όλη την Κ. Μακεδονία. Είναι απότοκος των καταστροφικών διατάξεων του περιφερειακού χωροταξικού Κ. Μακεδονίας” και προτείνουν “να αποσυρθεί η διάταξη ( 8 γραμμές από 120 σελίδες) ή να υιοθετηθεί η αντίστοιχη του Ρυθμιστικού Αθήνας και οι οδηγίες ΕΕ και Π. Γιούνκερ”.

Θέμα: Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο με θετικές διατάξεις. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Υπάρχει όμως μια χωροταξική διάταξη (από παραδρομή) που προκαλεί την καταστροφή των επιχειρήσεων και των επενδύσεων ... με τις μετεγκαταστάσεις – λουκέτα σε 3-4.000 μονάδες στην παραγωγή χαμηλής και μέσης όχλησης ΜΟΝΟ σε όλη την Κ. Μακεδονία. Είναι απότοκος των καταστροφικών διατάξεων του περιφερειακού χωροταξικού Κ. Μακεδονίας. Προτείνεται να ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ η διάταξη ( 8 γραμμές από 120 σελίδες) ή να υιοθετηθεί η αντίστοιχη του Ρυθμιστικού Αθήνας και οι οδηγίες ΕΕ και Π. Γιούνκερ.

Χαιρόμαστε που η Πολιτεία τόσο γρήγορα ασχολείται με τις επενδύσεις. Συνολικά το σχέδιο νόμου έχει θετικές παρεμβάσεις για την διόρθωση διαφόρων εμποδίων ανάπτυξης.

Θα προτείναμε την θετική διεύρυνση με τις τις παρακάτω προσθήκες στους ισχύοντες σχετικούς νόμους και στα επιμέρους κεφάλαια για να ανατραπεί η επενδυτική απραγία!

Οι προτάσεις υποβάλλονται από το think-tank Νέο Ρεύμα– Νέο Όραμα και τις 320 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Για την χωροταξία και την άρση των εμποδίων επενδύσεων και τις καταστροφικές διατάξεις του περιφερειακού χωροταξικού συμπλέουν: 5 δήμαρχοι, 8 βουλευτές, 4 ευρωβουλευτές, 5 μεγάλοι οικονομικοί φορείς και οι 320 μεγάλες επιχειρήσεις με ~15.000 εργαζόμενους και πωλήσεις κάθε χρόνο το ~50% του ΑΕΠ της Κ. Μακεδονίας ~ 6-7 δις €.

Στη διαβούλευση του αναπτυξιακού προτείναμε έναν Υπουργό Επενδύσεων με όλες τις αρμοδιότητες fast-track, έγκριση όλων επενδύσεων με ΥΑ/ ΠΔ/ ΦΕΚ για όλες τις μεγάλες επενδύσεις με ανατρεπτικές προθεσμίες και όχι μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Υπουργό, υπηρεσία υποδοχής επενδύσεων, αυτοτελή υπηρεσία απεμπλοκών επενδύσεων, επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων με 2-3 μέλη, μείωση διαχειριστικής αμοιβής για τις 50.000€, αδειοδοτικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες με ανατρεπτική προθεσμία 60 ημερών σε Δήμους και Περιφέρειες, 6ο τμήμα στο ΣτΕ για τις επενδύσεις μόνο, συνδρομή Enterprise Greece στην προσέλκυση επενδύσεων, να υπάγονται στον νόμο τα MOU, Comfort Letters, προσύμφωνα και από τις εταιρείες φορείς της υποδοχής επενδύσεων με ακίνητα, αυτοματισμός στα φορολογικά κίνητρα, η ανώτατη κλίμακα να μην δίνεται μόνο σε ΒΙΠΕ αφού το 95% είναι εκτός περιοχών που μετά την κρίση είναι εκατομμύρια μ2 κενά κτίρια, κ. α.

Χρήσιμο είναι το 5% της υφιστάμενης παραγωγής εντός οργανωμένων θυλάκων, αλλά είναι κρίσιμο μετά 10 χρόνια κρίσης να αναταχθούν θετικά και με πλήρη άρση των εμποδίων το 95% της παραγωγικής δομής χαμηλής και μέσης όχλησης που βρίσκεται εκτός ζωνών. Κανένας δεν περισσεύει. Εκεί κτυπάει η καρδιά της Ελλάδας.

Επισημαίνεται η αρνητική και καταλυτική επίπτωση της παρακάτω διάταξης:

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ζ, άρθρο 3, 9β, σελ 448 χειρόγραφη ή 15/238

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για τις υφιστάμενες ... για 30 χρόνια “επιτρέπεται να εκσυγχρονίζονται ή να τροποποιούνται ... αν δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές ρυθμιστικού σχεδιασμού”, όπως π. χ. Περιφερειακό Χωροταξικό Κ. Μακεδονίας = δηλαδή, δεν “σώνει” κανέναν, ούτε και τις υφιστάμενες για 30 χρόνια!

Επιτρέπει να “εκσυγχρονίζονται ή να τροποποιούνται” ... δεν επιτρέπει επεκτάσεις, νέες δραστηριότητες και αυτός ο εκσυγχρονισμός στην ίδια κατηγορία όχλησης.

Για τις υφιστάμενες και χωρίς μεταβολές ρυθμιστικού σχεδιασμού ... επιτρέπεται αν δεν αλλάξουν κατηγορία όχλησης .... υψηλότερη! Από τούβλα ... χαλιά ή κορδόνια πχ.

Δεν “σώνονται” τα κενά κτίρια των ~1.000.000 μ2 με νέα ΑΦΜ, νέες δραστηριότητες, ή νέα ΚΑΔ.

Στην Αττική σώνονται και προσκαλούνται από το Ρυθμιστικό Αθήνας και οι υπάρχουσες και νέες επενδύσεις και προσκαλούνται στα κενά κτίρια!

Σε κανένα Περιφερειακό Χωροταξικό δεν προβλέπονται οι μετεγκαταστάσεις – λουκέτα. Διατυπώνονται μόνο στη Κ. Μακεδονία.

Δύο (2) μέτρα και δύο (2) σταθμά!

Ποια ανάπτυξη και ποιες επενδύσεις ... όταν μόνο στη Κ. Μακεδονία προβλέπονται καθαρά μετεγκαταστάσεις από το Περιφερειακό Χωροταξικό και δεν σώνονται ούτε υφιστάμενες, ούτε νέες επενδύσεις στα κενά κτίρια!

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Η διάταξη για τις μετεγκαταστάσεις – λουκέτα αναφέρεται χωρίς να έχει τίτλο με το περιεχόμενο. Μέρος Ζ, άρθρο 3.9.β αναφέρει για τις μετεγκαταστάσεις – λουκέτα σε 3-4.000 επιχειρήσεων στη Κ. Μακεδονία ... “μέχρι να επέλθουν μεταβολές στρατηγικού ή ρυθμιστικού χαρακτήρα”, όπως το Περιφερειακό Χωροταξικό. Δηλαδή, αφού ψηφίστηκε από την ΠΚΜ ή γίνει ΦΕΚ ... ισχύει από σήμερα.

Προτείνεται η διαγραφή της διάταξης. Σε κάθε περίπτωση να γίνει αντίστοιχη με του Ρυθμιστικού Αθήνας και την επίσημη παρέμβαση της ΕΕ για την κατάργηση των χαρτών ερήμωσης στη δυτική Θεσσαλονίκη! Σε κάθε περίπτωση τα κενά κτίρια είναι προίκα της χώρας περί το 1.000.000 μ2. Δεν σώνονται οι νέες επενδύσεις, νέες δραστηριότητες, νέα ΑΦΜ ή νέα ΚΑΔ!

Ρυθμιστικό Αθήνας ΡΣΑ ν. 4277/14:

Στήριξη της βιομηχανίας και ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Ενθάρρυνση της παραμονής με βελτίωση των όρων λειτουργίας. Στήριξη της ίδρυσης νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης στις περιοχές μικτών χρήσεων και ιδιαίτερα όπου υπάρχει κατάλληλο κενό κτηριακό απόθεμα και ειδικότερα βιομηχανικό.

01/03/19- η ΕΕ υπηρεσιακά και ο Πρόεδρος Γιούνκερ- επεσήμανε την κατάργηση των χαρτών ερήμωσης της δυτικής Θεσσαλονίκης:

“....This does not prescribe the re-location of existing industries near establishments storing large quantities of dangerous substances nor does it prohibit investments into new or existing activities or require the closure of schools and health centres”.

Θα δικαιωθεί η προηγούμενη κυβέρνηση που υπέγραψε την ΚΥΑ της χωροταξίας σαν “νάρκη” μια μέρα πριν τις εκλογές; Ύστερα από 3 χρόνια καθυστέρησης από το 2015 στο 2019.

Θετικά υπερασπίζεται η κυβέρνηση κάθε επένδυση! Είναι πάρα πολλοί αυτοί που υπέγραψαν συνειδητά για την άρση των εμπλοκών και καταστροφών, αφού μελέτησαν τις διατάξεις χωροταξίας.

Πιστεύουμε ότι βοηθάμε ουσιαστικά την πολιτεία και την χώρα.

Με εκτίμηση,

Ν. Βιδάλης, Κ. Ζήσης, Χ. Μπόγιας, Μ. Ναξιάδης, Ε. Νικολαίδου, Ν. Πρωτοφανούσης, Λ. Χατζόπουλος, Ν. Φιλίππου