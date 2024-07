«Οι φλόγες ξεπέρασαν τα 25 μέτρα...»: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Εύβοια

Επίσης ανέφερε ότι από το πρωί η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει επέμβει για την αντιμετώπιση 18 νέων πυρκαγιών στη χώρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με το μέτωπο που είναι ανάμεσα στις περιοχές Κριεζά και Πετριές.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 205 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 56 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν με ρίψεις νερού από αέρος 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Νέα μηνύματα 112 εστάλησαν στους κατοίκους σε Κλιμάκι, Λιανή 'Αμμο, Πετριές και Κριεζά.

Συγκεκριμένα στις 1.23 ήχησε εκ νέου το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Κλιμάκι και Λιανή 'Αμμο να απομακρυνθούν προς Κριεζά.

?? Activation of 112 - Emergency Number

?? #Euboea

?? Wildfire in your area

?? If you are in the area of #Krieza#Euboea, evacuate towards #Aliveri

!? Follow the instructions of the Authorities

?? https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolicehttps://t.co/EFodV5SuoF