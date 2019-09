Οι Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφουν από 18 έως 29 Σεπτεμβρίου

Πολυαναμενόμενες πρεμιέρες, ανερχόμενους δημιουργούς, εκλεκτούς καλεσμένους και μερικές από τις σπουδαιότερες κινηματογραφικές αφίξεις της χρονιάς, επιφυλάσσει το επετειακό πρόγραμμα του 25ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας ''Νύχτες Πρεμιέρας'', το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στις αίθουσες Δαναός 1 & 2, Ιντεάλ, Odeon Opera (1 & 2), 'Αστορ , στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Παλλάς.

Με ταινία έναρξης το «Parasite» (Παράσιτα) του Μπονγκ Τζουν - Χο από τη Νότια Κορέα, που βραβεύτηκε με Χρυσό Φοίνικα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών και ταινία λήξης το «Ενήλικοι στην Αίθουσα» του Κώστα Γαβρά που θα πραγματοποιήσει πανελλήνια πρεμιέρα, οι 25ες Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν συνολικά 178 ταινίες (115 μεγάλου και 63 μικρού μήκους) από όλον τον κόσμο, τρία διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ, κλασικούς σταθμούς του παρελθόντος, μεταμεσονύκτιες προβολές και μουσικά φιλμ.

«Οι Νύχτες Πρεμιέρας ξεκίνησαν ως μια αγαπημένη κινηματογραφική γιορτή στην πόλη και κατέληξαν να είναι το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της πόλης» ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Λουκάς Κατσίκας κάνοντας μία αναδρομή στην ιστορία του θεσμού και ευχήθηκε τα επόμενα 25 χρόνια της διοργάνωσης να είναι το ίδιο πλούσια με τα προηγούμενα.

Φέτος οι Νύχτες Πρεμιέρας θεσπίζουν το Τιμητικό Βραβείο «Γιώργος Τζιώτζιος», το οποίο φέρει το όνομα του ιδρυτή του φεστιβάλ και του περιοδικού «Σινεμά» που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, και θα το απονείμουν σε δύο μεγάλους σκηνοθέτες για τη συνολική προσφορά τους στον κινηματογράφο και στον πολιτισμό, στον Γέρζι Σκολιμόφσκι και στον Κώστα Γαβρά που βρίσκονται ανάμεσα στους καλεσμένους της επετειακής διοργάνωσης.

Δώδεκα ταινίες από τη Λιθουανία και τη Ν. Κορέα μέχρι το Μεξικό και την Ισλανδία διαγωνίζονται για τη Χρυσή Αθηνά και τα μεγάλα βραβεία του φεστιβάλ. Ανάμεσά τους συναντάμε τους «Άθλιους» του Λατζ Λι (Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών), τη βραβευμένη στο φεστιβάλ Βερολίνου ταινία της Ζενεβιέβ Ντουλούντ-ντε Σελ, «Μια Αποικία» , το νοτιο-κορεάτικο δράμα « Το Σπίτι του Μικρού Πτηνού» της Μπόρα Κιμ, το «Ροζ Τείχος» του Τομ Κάλεν, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Φιλιπ Γιουμάνς «Burning Cane» που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ της Tribeca και τις «Δονήσεις» του Χαΐρο Μπουσταμάντε που έκανε πρεμιέρα στην Μπερλινάλε.

Στο τμήμα «Festival Darlings» περιλαμβάνονται μερικές από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Ανάμεσά τους βρίσκονται «Το Πορτρέτο Μιας Γυναίκας που Φλέγεται» της Σελίν Σιαμά (Βραβείο Σεναρίου και Queer Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών), η βασισμένη στο μπεστ- σέλερ της Ντόνα Ταρτ «Καρδερίνα» σε σκηνοθεσία Τζον Κρόουλι, το «Δυστυχώς Απουσιάζατε» του Κεν Λόουτς αλλά και το «Synonymes» του Ναντάβ Λαπίντ που κέρδισε την Χρυσή 'Αρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Ιδιαίτερα πλούσιο είναι και το πρόγραμμα του τμήματος «Μουσική και Φιλμ», στο οποίο θα παρελάσουν θρύλοι της ροκ, της σόουλ αλλά και της όπερας. Μεταξύ άλλων θα δούμε το «Blinded By The Light» της Γκούριντερ Τσάντα, έναν ύμνο στο πόσο αγαπούν οι φανς του τον Μπρους Σπρίνγκστιν, το ντοκιμαντέρ «Amazing Grace» για την Αρίθα Φράνκλιν, το «Miles Davis: Birth of the Cool» του Στάνλεϊ Νέλσον, το ντοκιμαντέρ του Ανταμ Ντιούμπιν για τη thrash metal «Murder in the Front Row», το «Music for Ordinary Life Machines» του Νίκου Χατζή για τον underground synth ήχο στην Ελλάδα, αλλά και τα «Τα 4 Επίπεδα της Ύπαρξης» της Ηλιάνας Δανέζη που ξετυλίγει το αόρατο νήμα που συνδέει μια παρέα νέων από το Ίλιον και τον ροκ δίσκο τους με τον Jay Z, την Rihanna και τον Kanye West.

Μέσα από μία επιλογή 12 ταινιών-σταθμών, οι Νύχτες Πρεμιέρας επιχειρούν να μας συστήσουν το Τσεχικό Νέο Κύμα. Ανάμεσα στις επιλογές του αφιερώματος, συναντάμε τα βραβευμένα με όσκαρ «Το Μαγαζάκι της Κεντρικής Οδού» των Γιαν Καντάρ και Ελμαρ Κλος και «Ο 'Ανθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν» του Γίρι Μενζέλ. Επίσης, θα δούμε τα «Διαμάντια της Νύχτας» του Γιαν Νιέμετς, τον «Υπέροχο Βαρώνο Μινχάουζεν» του Κάρελ Ζέμαν, τους «Ερωτες Μιας Ξανθιάς» του Μίλος Φόρμαν, αλλά και τον «Αποτεφρωτή» (1969) του Γιουράι Χερζ που ο Γιώργος Λάνθιμος ανέφερε στις επιρροές του για την «Ευνοούμενη». Μάλιστα η ταινία θα προβληθεί μαζί με το «Nimic», την τελευταία μικρού μήκους του Γ. Λάνθιμου.

Ακόμη, η φετινή διοργάνωση μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε έναν από τους κορυφαίους Ασιάτες σκηνοθέτες του 20ού αιώνα, τον Έντουαρντ Γιανγκ (1947-2007), καθώς θα προβάλουν, σε αποκατεστημένες κόπιες, τις ταινίες: «That Day, On the Beach», «Taipei Story», «A Brighter Summer Day», «Τhe Terrorisers», «Α Βrighter Summer Day»,«Α Confucian Confusion», «Mahjong» και «Yi Yi».

Σε πανελλήνια αποκλειστική προβολή, οι Νύχτες Πρεμιέρας θα παρουσιάσουν το τελικό cut της εμβληματικής ταινίας του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Αποκάλυψη Τώρα», με την εντυπωσιακή ψηφιακή αποκατάσταση που πραγματοποίησε πρόσφατα ο δημιουργός της με αφορμή την 40ή επέτειο από την πρώτη προβολή της ταινίας.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους του φεστιβάλ, εκτός από τους Γέρζι Σκολιμόφσκι και Κώστα Γαβρά, είναι ο Φατίχ Ακίν, που έρχεται μαζί με τον πρωταγωνιστή του Γιόνας Ντάσλερ, για να παρουσιάσουν το θρίλερ «Χρυσό Γάντι», αλλά και η Ντέμπι Χάνιγουντ, η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Κεν Λόους, «Δυστυχώς Απουσιάζατε».