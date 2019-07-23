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Οι πρώτες εικόνες από τη φωτιά στη Ζάκυνθο

17:28

Οι πρώτες εικόνες από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ζάκυνθο.

Πηγή ΦΩΤΟ: imerazante.gr

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