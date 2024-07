ΟΗΕ: Ομόφωνα αποδεκτή η ελληνική πρακτική για την προστασία των παιδιών από το οργανωμένο έγκλημα

Διεθνής αναγνώριση για το σημαντικότατο έργο που επιτελεί ο ελληνικός Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (ΕΜΕΑ) , για την προστασία παιδιών και εφήβων , αποτέλεσε η 14η Σύνοδος της Ομάδας Εργασίας για την Εμπορία Ανθρώπων του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), στη Βιέννη.

Χάρη στον ΕΜΕΑ , που έχει βραβευτεί για το έργο του , από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος (EUCPN) , μέσα τρία μόλις χρόνια έχουν σωθεί πάνω από 5.000 παιδιά και έφηβοι που ζούσαν σε επισφαλείς συνθήκες και κινδύνευαν να εργαλειοποιηθούν από το οργανωμένο έγκλημα.

«Σε μια σπάνια και ελπιδοφόρα ομοφωνία, όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να συστήσουν τον Μηχανισμό ως καλή πρακτική, κατά τη 14η Σύνοδο της Ομάδας Εργασίας για την Εμπορία Ανθρώπων του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), στη Βιέννη» , όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση..

Η συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας αποτελεί το βασικό στήριγμα του Μηχανισμού Επισκόπησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι θεματικές της φετινής Συνόδου ήταν η εμπορία ανθρώπων με σκοπό την αφαίρεση οργάνων και εθνικά ζητήματα και προτεραιότητες σχετικά με την εμπορία παιδιών.

Πρόκειται για μια ακόμη διεθνή σημαντική αναγνώριση του έργου της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφίας Βούλτεψη.

Στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, Ηρακλής Μοσκώφ, ο οποίος κατά την ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη και τη σημασία του άμεσου εντοπισμού των ασυνόδευτων παιδιών που είναι ευάλωτα σε κάθε είδους εκμετάλλευση, σε εξαναγκαστική εργασία και αποτελούν εν δυνάμει θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Ο κ. Μοσκώφ παρουσίασε την καλή πρακτική του ΕΜΕΑ και εισηγήθηκε να περιληφθεί σχετική σύσταση προς τα κράτη-μέλη στα τελικά συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας. Η εισήγησή του υπερψηφίστηκε ομόφωνα από τις εθνικές αντιπροσωπείες όλων των κρατών, που έμπρακτα έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την αξία ενός Μηχανισμού για την έγκαιρη παρέμβαση, πρόληψη και προστασία των παιδιών από την εκμετάλλευση.

Ο Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 213 212 8888 και των εφαρμογών Viber και What's app στο +30 694 277 3030 ενημερώνεται άμεσα από πολίτες, αρχές ακόμη και από τα ίδια τα παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Με τις κινητές μονάδες που λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μπορεί άμεσα να εντοπίσει τα παιδιά σε επισφάλεια και σε συνεργασία με τις αρχές να προχωρήσει στην καταγραφή του αιτήματος ασύλου τους, ενώ στη συνέχεια προχωρά στην άμεση στέγασή τους σε δομές επείγουσας φιλοξενίας.

Σε μια τέτοια Δομή ξενάγησε πρόσφατα η κυρία Βούλτεψη την Κύπρια συνάδελφό της Μαριλένα Ευαγγέλου, ενώ αυτές τις Δομές επισκέπτονται όλοι οι ξένοι αξιωματούχοι που επισκέπτονται τη χώρα μας, με την Ελλάδα να μοιράζεται την τεχνογνωσία της μαζί τους.

Η αξία του Εθνικού Μηχανισμού στηρίζεται στη σύμπραξη και καλή συνεργασία Κράτους, Διεθνών Οργανισμών και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ενθαρρύνει, συντονίζει και εποπτεύει.

Σημειώνεται ότι μετά από διαπραγματεύσεις, το κείμενο της σύστασης αναφέρει:

«States parties are encouraged to set up a National Response Mechanism to detect and refer children at risk on trafficking in persons, including conducting proactive outreach and street and community outreach activities and identifying trafficking in persons indicators».

Με το κείμενο αυτό η Ελλάδα συμβάλλει αποφασιστικά στον βασικό στόχο αυτών των συστάσεων που είναι να καθοδηγούν τα κράτη μέλη προς την αποτελεσματική εφαρμογή της UNTOC, καθώς και να καθοδηγούν το ίδιο το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) στην υποστήριξη των προσπαθειών και εργασιών του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ