Οικογενειακή τραγωδία: Πέθανε και η σύζυγος του δικυκλιστή μετά το τροχαίο στο Αλιβέρι - Real.gr

Τραγωδία δίχως τέλος στην Εύβοια καθώς όπως έγινε γνωστό σήμερα Σάββατο 30, Αυγούστου έφυγε από τη ζωή και η κοπέλα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που έγινε στο Αλιβέρι Ευβοίας το πρωί της Παρασκευής 29, Αυγούστου, σύζυγος του δικυκλιστή που πέθανε ακαριαία.

Η γυναίκα που ήταν πολυτραυματίας αρχικά νοσηλεύτηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας και το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου μεταφέρθηκε στο Θριάσειο Νοσοκομείο.

Υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Αργα το βράδυ της Παρασκευής ζήτησε η οικογένεια της 41χρονης να δοθεί αίμα από πολίτες γιατί ήταν απμεση ανάγκη όμως η 41χρονη Λίλα δεν τα κατάφερε.

Από τη ζωή έφυγε και ο σύζυγός της στο τροχαίο που έγινε στο Αλιβέρι Ευβοίας αφήνοντας έτσι τρία παιδιά ορφανά.

Τόσο οι συγγενείς όσο και ολόκληρη η Εύβοια είναι σε βαθύ πένθος μετά από αυτή την τραγωδία.