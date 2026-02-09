Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Πώς συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα-«Έκλαιγαν και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια» - Real.gr

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία που συνέβη την Δευτέρα (9/2) στην Ελευσίνα, όταν μία 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει η 44χρονη κόρη της.

Πιο συγκεκριμένα, η οδηγός του αυτοκινήτου στην προσπάθειά της να κάνει όπισθεν, πάτησε κατά λάθος γκάζι και παρέσυρε την μητέρα της, η οποία βρισκόταν εκτός οχήματος.

Όπως ανακείνωσε η Ελληνική Αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου της Ελευσίανας. Η 44χρονη επιχείρησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες. Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κάνοντας όπισθεν εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και σε ένα δέντρο!

71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Όπως μετέδωσε το STAR, στη γειτονιά όπου συνέβη το δυστύχημα επικράτησε αμέσως πανικός. Περίοικοι έσπευδαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα, αλλά παράλληλα έκλαιγαν αντιλαμβανόμενοι ότι δυστυχώς είχε φύγει η 71χρονη από τη ζωή, ενώ η κόρη της βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

«‘Έκλαιγαν και παράλληλα ζητούσαν βοήθεια» δήλωσε περίοικος στην κάμερα του Star.