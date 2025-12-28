Οικογενειακή τραγωδία στου Γκύζη: Η κατάσταση της 67χρονης που μαχαιρώθηκε από τον σύζυγό της-«Ακούγαμε φωνές, να μιλάνε έντονα» - Real.gr

Οικογενειακή τραγωδία μέρα μεσημέρι στου Γκύζη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του και στη συνέχεια βούτηξε στο κενό.

Η 67χρονη γυναίκα , η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, μαχαιρώθηκε από τον 74χρονο σύζυγό της το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), στο υπόγειο διαμέρισμά τους επί της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή του Γκύζη. Με τραύματα στον λαιμό και σοβαρά τραυματισμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φρόντιζε για χρόνια τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε άνοια και είχε επωμιστεί όπως λένε άνθρωποι που τους γνώριζαν τα βάρη της οικογένειας.

Όπως δήλωσε η θεία του 74χρονου στον ΑΝΤ1, η γυναίκα του ήταν κατάκοιτη. «Ήταν κουραστικό αυτό το πράγμα. Απελπίστηκαν μάλλον, ξέρω και εγώ τι να πω;».

Υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη που απευθυνόταν προς οικείο του πρόσωπο, λέγοντας πως δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε, ενώ το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε κοντά του.

Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR, είχαν προηγηθεί τηλεφωνήματα στις αρχές για φωνές και φασαρία στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

«Μια δυο φορές είχα ακούσει φωνές, δυνατές συζητήσεις από το διαμέρισμα» λέει κάτοικος της περιοχής.

«Από την απέναντι πολυκατοικία που μένω, άκουγα φωνές, να μιλάνε έντονα» αναφέρει άλλος κάτοικος στο STAR.

Όταν οι δυνάμεις της αστυνομίας και κάποιοι συγγενείς έφθασαν στο σημείο, το κακό είχε συμβεί. Ο καβγάς του ζευγαριού είχε πάρει δραματική τροπή.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.