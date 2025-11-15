Οκτώ χρόνια από τις πλημμύρες στη Μάνδρα: Μαύρα μπαλόνια στον ουρανό - Real.gr

Αποκαλυπτήρια μνημείου για τα θύματα.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αλλά και οργής για την πρόσφατη αθώωση όλων των κατηγορουμένων, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, οι εκδηλώσεις μνήμης για την 8η επέτειο από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα, που στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, που επικαλείται το Orange Press, με αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο συγγενείς και κάτοικοι έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που αφιερώνεται στις «25 Αδικοχαμένες Ψυχές».

Με τα πρόσωπα σφιγμένα από τον πόνο και πολλούς να κρατούν τις φωτογραφίες των αγαπημένων τους ή απλά έναν λουλούδι, οι οικογένειες των θυμάτων ανανέωσαν την υπόσχεσή τους ότι δεν θα σταματήσουν να αγωνίζονται για δικαίωση, παρά την πρόσφατη δικαστική απόφαση. Όπως ανέφερε και ο Σύλλογος Πληγέντων, με πρόεδρο τον Αναστάσιο Μπερέτα (ο οποίος έχασε τον πατέρα του στην τραγωδία), τα θύματα ήταν «θύματα της αδιαφορίας και της ανικανότητας ενός κράτους που δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων».

Οι μνήμες της 15ης Νοεμβρίου 2017 παραμένουν νωπές, με τις περιγραφές των κατοίκων να συγκλονίζουν.

Μια άλλη κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου: «Ο θόρυβος ήταν απ’ το νερό που ερχόταν και έφερνε φερτά υλικά. Κάδους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτοκίνητα, μέχρι και ένα ψόφιο άλογο πέρασε μπροστά απ’ το σπίτι. Τη μαμά δεν προλάβαμε, γιατί άνοιξε η πόρτα, την έβγαλε από το μεντρεσέ και μπήκε μέσα ένα 80 ύψος νερού».

Η πένθιμη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους συγγενείς να αφήνουν 25 μαύρα μπαλόνια να ανέβουν στον ουρανό, ένα για κάθε ψυχή που χάθηκε.

«Ο σύζυγός μου, Λιολιόπουλος Χρήστος, πήγαινε για δουλειά και πνίγηκε πάνω στο βουνό. Παρασύρθηκε μέχρι το λιμάνι της Ελευσίνας και από εκεί ανασύρθηκε νεκρός», ανέφερε η Χριστίνα Σεραφίνα, σύζυγος ενός εκ των θυμάτων.