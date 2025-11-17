ΟΛΜΕ: 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου το 1973 ανταμώνουμε ξανά στους δρόμους του αγώνα - Real.gr

«Οδηγό για νέες νίκες, με πίστη, όραμα και αποφασιστικότητα», χαρακτηρίζει η ΟΛΜΕ τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες του Πολυτεχνείου.

«Πενήντα δύο χρόνια από το Πολυτεχνείο, το μήνυμα του παλλαϊκού ξεσηκωμού δεν έχει χάσει τίποτα από τη λάμψη και την ικμάδα του: Σε μια από τις πιο μαύρες και δύσκολες περιόδους της νεότερης Ιστορίας μας, ο λαός μας συνέτριψε κάθε τάση συμβιβασμού και μοιρολατρίας που καλλιεργούσε για χρόνια η Χούντα και οι πολιτικοί και κοινωνικοί της σύμμαχοι», αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα της ΟΛΜΕ.

Όπως υπογραμμίζει, οι εκπαιδευτικοί έχουν «χρέος να βάλουν στις καρδιές των μαθητών/τριών όχι μόνο την ιστορική γνώση για τα γεγονότα της περιόδου αλλά και την μελλοντική προοπτική που δίνουν οι αγώνες».

«Εμπνεόμαστε και παίρνουμε δύναμη από αυτούς και μεταφέρουμε το βασικό σύνθημα για «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» στις σημερινές συνθήκες, όπου η μισθολογική εξαθλίωση, η ακρίβεια, η διάλυση της δημόσιας παιδείας και ο διάχυτος αυταρχισμός το κάνουν απόλυτα επίκαιρο.

Οι αγώνες μας μπορούν και πρέπει να ενωθούν με το μεγάλο ποτάμι διεκδίκησης όλων των εργαζομένων και της νεολαίας. Οι απαιτήσεις μας είναι κοινές: ζωή με δικαιώματα, να μπορούμε να ζούμε από το μισθό μας, σύγχρονα ασφαλή κτήρια με υποδομές του 21ου αιώνα, υγεία και παιδεία σύγχρονη, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν», καταλήγει η ανακοίνωση.