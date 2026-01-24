Quantcast
Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας – Αναλυτικά οι προαγωγές και οι αποστρατείες - Real.gr
real player

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας – Αναλυτικά οι προαγωγές και οι αποστρατείες

11:00, 24/01/2026
Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας – Αναλυτικά οι προαγωγές και οι αποστρατείες

Ξεκίνησαν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία με πρώτη τάξη τη διατήρηση του αρχηγού στη θέση του. Αμέσως μόλις κρίθηκε διατηρητέος ξεκίνησε το συμβούλιο κρίσεων και σήμερα ανακοινώθηκαν οι υποστράτηγοι.

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων:

  • Ιωάννη Σκούρα
  • Νικόλαο Σπυριδάκη

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

  • Μαρίνο Σταγάκη
  • Πέτρο Παυλόπουλο
  • Ηλία Αξιοτόπουλο
  • Σωτήριο Νικολακόπουλο
  • Φώτιο Ντουίτση
  • Γεώργιο Τζήμα
  • Σπυρίδωνα Λάσκο
  • Λουκά Θάνο
  • Μιχαήλ Σεβδυνίδη
  • Θεόδωρο Τσάτσαρη
  • Αθανάσιο Κάμπρα
  • Γεώργιο Μιχαηλίδη
  • Γεώργιο Δούκη
  • Παναγιώτη Δημακαρέα
  • Λάμπρο Κατσαντώνη
  • Ιωάννη Σταυρακάκη
  • Ιωάννη Λιανουδάκη
  • Ηλία Βαζούρα
  • Χρήστο Παπαφιλίππου
  • Κωνσταντίνο Κακούση
  • Μιχαήλ Λάγιο (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

Έκρινε, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, τους κατωτέρω Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

  • Ευάγγελο Μανώλη
  • Νικόλαο Μανώλη
  • Σωτήριο Κυπράκη
  • Αθανάσιο Μπαδέκα (Υγειονομικό)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Σέρρες: Δασκάλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν

Σέρρες: Δασκάλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν

11:30 24/01
Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί μαζί της

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί μαζί της

11:30 24/01
Βραχυχρόνιες Μισθώσεις: Νέοι περιορισμοί το 2026 - Πού και πότε μεταβιβάζεται το ακίνητο αλλά χάνεται η άδεια μίσθωσης - Οι «κόκκινες» ζώνες του Μητρώου της ΑΑΔΕ

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις: Νέοι περιορισμοί το 2026 - Πού και πότε μεταβιβάζεται το ακίνητο αλλά χάνεται η άδεια μίσθωσης - Οι «κόκκινες» ζώνες του Μητρώου της ΑΑΔΕ

11:15 24/01
Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα

Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα

11:01 24/01
Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας – Αναλυτικά οι προαγωγές και οι αποστρατείες

Ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας – Αναλυτικά οι προαγωγές και οι αποστρατείες

11:00 24/01
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο και το Χάρκοβο, τουλάχιστον ένας νεκρός

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο και το Χάρκοβο, τουλάχιστον ένας νεκρός

10:45 24/01
Βίντεο: Άγριος καυγάς μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση - Μπουνιές και κλωτσιές για την προτεραιότητα

Βίντεο: Άγριος καυγάς μεταξύ οδηγών στη Λυκόβρυση - Μπουνιές και κλωτσιές για την προτεραιότητα

10:40 24/01
Ινδονησία: Επτά νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση

Ινδονησία: Επτά νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση

10:30 24/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved