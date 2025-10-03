Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο θεσμός που δίνει βήμα στο αύριο της αυτοκίνησης - Real.gr

Το φετινό Formula Student Festival, που έλαβε χώρα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, άφησε άπαντες ανυπόμονους για το 2026, καθώς φοιτητές και παρευρισκόμενοι μοιράστηκαν τις ιδέες τους για το μέλλον της αυτοκίνησης.

Από την Παρασκευή 26 ως και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα το Formula Student Festival, ο θεσμός που ξεκίνησε το 2021 και συνεχίζει, αναδεικνύοντας τις προσπάθειες των πανεπιστημιακών ομάδων των πολυτεχνικών σχολών της Ελλάδας.

Το τριήμερο event, που κάλυψε ζωντανά το κανάλι του Car and Driver στο YouTube, διεξήχθη και φέτος στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, με τις αιγίδες του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και της Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Δήμου Γλυφάδας.

Όλοι οι θεσμικοί φορείς συμμετείχαν στον ήδη πετυχημένο θεσμό και συντονίζουν τις κινήσεις τους για το μέλλον και την πραγματοποίηση του πρώτου επίσημου διαγωνισμού Formula Student Greece. Ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς, γενικός γραμματέας συμμετείχε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η υπουργός Εργασίας και βουλευτής κα Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης ο πρώην υφυπουργός παιδείας και βουλευτής κος Άγγελος Συρίγος, η βουλευτής Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου που εκπροσωπήθηκε, η βουλευτής κα Αφροδίτη Κτενά, αντιπεριφερειάρχες, ο Δήμαρχος Γλυφάδας κος Γιώργος Παπανικολάου, άλλα και εκπρόσωποι αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η Toyota, Bentley, Lamborghini, MG, Ford, Hyundai, BYD, VW, Skoda, Audi, Mercedes, Kia, Ducati, Mercedes, Smart, συμμετείχαν στη γιορτή της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Υποστηρικτές της προσπάθειες οι μεγαλύτερες εταίρες στο κλάδο τους : Shell – Coral Gas, MG – Όμιλος Συγγελίδη, PEMA Corporation. , Sungrow, ELTRAK A.E., Vodafone, Coca Cola – 3 Έψιλον, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, PIZZA FAN, Pretzel Hellas και KAWACOM A.E..



Το «παρών» έδωσαν οι UoP Racing Team, Prom Racing Navios, Prom Racing Alumni Team, Aristotle Racing Team, FS TUC Racing Team και Minautor, ενώ αισθητή ήταν κι η παρουσία φοιτητών από άλλες πανεπιστημιακές ομάδες, όπως η Pelops Racing Team του Παν. Πελοποννήσου, καθώς και η Poseidon Racing Team του Παν. Δυτικής Αττικής.

Την Παρασκευή, την έναρξη πραγματοποίησε ο Γενικός Διευθυντής του Car and Driver κ. Γιάννης Κουλουρίδης ο οποίος καλωσόρισε τους φοιτητές και ευχαρίστησε τη πολιτεία και τους υποστηρικτές του Formula Student Greece, το οποίο πρόσφατα παρουσίασε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής μετά από πρόσκληση της προέδρου Δρ. Διονυσίας-θεοδώρας Αυγερινοπούλου.

«Σας καλωσορίζουμε στη γιορτή του Formula Student Festival, μία γιορτή η οποία έχει γίνει θεσμός και την έχετε αγκαλιάσει, εδώ στον φιλόξενο χώρο του Δήμου Γλυφάδας», δήλωσε. «Θα ήθελα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Car and Driver, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και την Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας».

Ακολούθως ο κ. Νίκος Μερτέκης, εκδότης του Car and Driver, τόνισε τη χαρά του για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ και τη στήριξη στο θεσμό: «Σας καλωσορίζω στο Formula Student Festival 2025. Θα ήθελα να σταθώ στο ότι σήμερα έχετε πάρει πληροφορία και νουθεσίας από εμάς, και θέλω να κρατήσετε και να φιλτράρετε αυτά που θέλετε και χρειάζεστε. Να έχετε το μυαλό στο κεφάλι σας, κι αν πέσετε και ματώσετε, να σηκωθείτε και να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Η ζωή δεν είναι εύκολη, δεν είναι πάντα ήπια η θάλασσα, έχει και φορτούνες. Εσείς να έχετε επιμονή και να κρατήσετε το όνειρό σας».

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Γλυφάδας, κ. Γιώργος Παπανικολάου, που ανέφερε ότι «χαιρόμαστε και καμαρώνουμε για τους φοιτητές. Ο χώρος που εκπροσωπείτε είναι γεμάτος προκλήσεις, αλλά και επιλογές να προχωρήσετε. Είναι ανάγκη για την κοινωνία να υπάρχουν άξιοι άνθρωποι σε αυτόν τον τομέα». Είμαστε μαζί σας , με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον δήλωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Γλυφάδας, κα Γεωργία Βαμβακερού ενώ αντίστοιχες δηλώσεις, πραγματοποίησε η κ. Ελένη Καράχου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής μέριμνας και Αλληλεγγύης.

Σημαντικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της εκδηλώσης πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης, που τόνισε ότι «η κυβέρνηση είναι παρούσα, στηρίζουμε το θεσμό και θέλουμε αυτές τις δράσεις να εντάξουμε στα έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εργασίες άνω των 6,5 δισ. ευρώ στο οδικό δίκτυο». Μέσω βίντεο λόγω υποχρεώσεων μίλησαν στους φοιτητές και στους παρευρισκόμενους η κ. Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , που δήλωσε ότι «Παρακολουθώ αρκετά χρόνια, ήδη από την θητεία μου ως υπουργού Παιδείας, την πορεία σας και κάθε φορά εντυπωσιάζομαι. Η φαντασία σας, η συνεργασία κι η διάθεσή σας να πειραματιστείτε αποτελούν πραγματική έμπνευση, Θερμά συγχαρητήρια στο formula Student Greece , εύχομαι να αποτελέσει την αφορμή για νέες, καινοτόμες ιδέες και συνεργασίες που μας πάνε όλους πιο ψηλά», όπως και ο κ. Άγγελος Συρίγος, τέως υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής, που στήριξε μαζί με τον επιστημονικό συνεργάτη του κ. Στέλιο Βαφείδη το εγχείρημα του Formula Student Festival από το 2021.

Χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Δρ Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, που εκπροσωπήθηκε, η οποία δήλωσε «Η επιτροπή βρίσκεται πάντα δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες και τις εξελίξεις. Το Formula Student Greece αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία, η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συνδυαστούν με την αγάπη για τη μηχανική και τον αθλητισμό». Επίσης χαιρετισμό πραγματοποίησαν οι κ. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης Jr), Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, η κ. Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ, ο Γεν. Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Παπασταματίου, από τη Sungrow η κ. Σίσσυ Καραδήμα Marketing Manager SEE & CIS, ο Αντιπρύτανης του ΕΜΠ, κ. Παναγιώτης Ψαρράκος, καθώς και η κ. Σταυριάννα Δεληπέτρου, εκ της επιτροπής «Εκ μέρους της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος» της Βουλής. Την εκδήλωση χαιρέτισαν με επιστολή τα κόμματα της βουλής καθώς και πρυτάνεις πανεπιστημίων.

Κατά την πρώτη μέρα εργασιών του φεστιβάλ έλαβαν χώρα δύο συζητήσεις. Την πρώτη συντόνισε ο κ. Νίκος Λουπάκης, δημοσιογράφος και σύμβουλος έκδοσης του Car and Driver, με θέμα «Ανακαλύπτοντας την Αυτοκίνηση του Αύριο» και ομιλητές την κ. Τζίνα Ρουμπάκου, Corporate Communications Manager της Toyota Hellas, τον κ. Ηλία Τσούνη, Head of PR στην Kosmocar, καθώς και τον κ. Τάσο Δαμήλο, Executive Director FMS, E2 Mobility, όπου συζητήθηκε αρκετά το ζήτημα των νέων μορφών ενέργειας αλλά και χρήσης των οχημάτων στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, ο κ. Δαμήλος προχώρησε και στην αποκάλυψη πως στη χώρα μας θα υφίσταται τρεις γραμμές συναρμολόγησης αυτοκινήτων το 2026. Στη δεύτερη ενότητα με θέμα «Πηγές Ενέργειας, Ανάπτυξη και Υποδομές» και συντονιστή τον διευθυντή σύνταξης του Car and Driver, κ. Βαγγέλη Πετράκη, συμμετείχαν οι κ.κ. Γιώργος Δήμας, Product Manager Συστημάτων Αποθήκευσης της Sungrow, Νικόλαος Γούτας, HR Director της ΕΛΤΡΑΚ, και Κλαίρη Χατζηγιάννη, Customer Communications Manager της Toyota Ελλάς.

Το Σάββατο ήταν και η πιο «γεμάτη» μέρα. Στην πρώτη ενότητα της μέρας, με θέμα «Κινητικότητα, τεχνολογία και προοπτικές», ομιλητές ήταν ο κ. Χάρης Κουνενής, Senior Development Aerodynamicist στη Sauber Motorsport, καθώς κι ο κ. Βαγγέλης Αρβανιτάκης, Principal Aerodynamicist στη Sauber Motorsport, που μίλησαν στους φοιτητές-μέλη των ομάδων για τις προοπτικές εργασίας στο εξωτερικό και το τι χρειάζεται να βρεθούν στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Από τον χώρο της αυτοκίνησης, παρευρέθηκε ο κ. Δημήτρης Σταθόπουλος, Service Engineering, Operations/Training στη Ford Motor Ελλάς, και ο κ. Νίκος Μαρτίνος, ηλεκτρολόγος-μηχανικός και υπεύθυνος στόλου επιβατικών οχημάτων στη BYD. Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο δημοσιογράφος κ. Πέτρος Πιτσίνης.

Η δεύτερη ενότητα είχε θέμα «Κινητικότητα και Οδική Ασφάλεια», με συντονιστή τον κ. Ηλία Καφάογλου, δημοσιογράφο και υπεύθυνο για την επιμέλεια της ύλης του Car and Driver, και ομιλητές την κ. Αλεξία-Σοφία Παπαζαφειροπούλου, Δρ. Ιστορίας της Τεχνολογίας στο ΕΜΠ, τον κ. Παναγιώτη Πιτσιλό, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αστικής Ποδηλασίας, τον κ. Σωτήρη Γιαννόπουλο από το My Grand Road, και τον κ. Παναγιώτη Κλαδογένη, μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου CONSERT του ΠΑ.Δ.Α.παρουσιάζοντας το το DriveSafe Jr

Το απόγευμα πραγματοποίησαν ομιλίες οι εκπρόσωποι των πολυτεχνικών σχολών παρουσιάζοντας τις ομάδες τους, ενώ έγινε κι η επίδειξη των μονοθεσίων των ομάδων στο παραλιακό μέτωπο στη Μαρίνα Γλυφάδας, όπου μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τα περάσματα των αγωνιστικών, με τον ήχο και την ταχύτητα να συναρπάζουν.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε την Κυριακή με τα συμπεράσματα και την απονομή αναμνηστικών πλακετών στις ομάδες που συμμετείχαν καθώς και πιστοποιητικά παρακολούθησης. Με την στήριξη της πολιτείας, θεσμικών φορέων και των μεγαλύτερων εταιρειών ανά κλάδο να εμπιστεύονται το θεσμό και το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στο κόσμο, οι φοιτητικές ομάδες με τους διοργανωτές ανανέωσαν το «ραντεβού» τους για το festival το 2026 και συνεχίζουν τις δράσεις τους ως Formula Student Greece.