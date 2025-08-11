Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένου άνδρα από καταφύγιο στον Όλυμπο σε ασφαλές σημείο - Real.gr

Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένου άνδρα από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Από το σημείο ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες από Π.Υ. Λιτοχώρου, Π.Υ. Κατερίνης, 2η και 8η ΕΜΑΚ.

Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένου άνδρα από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο σε ασφαλές σημείο όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 21 #πυροσβέστες από Π.Υ. Λιτοχώρου, Π.Υ. Κατερίνης, 2η και 8η ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025



