Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένου άνδρα από καταφύγιο στον Όλυμπο σε ασφαλές σημείο - Real.gr
21:35, 11/08/2025
Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένου άνδρα από το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός στον Όλυμπο σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Από το σημείο ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 21 πυροσβέστες από Π.Υ. Λιτοχώρου, Π.Υ. Κατερίνης, 2η και 8η ΕΜΑΚ.

 

 


 

 

