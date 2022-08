Ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσημη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΣ στο Ισραήλ

Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης,μετά από πρόσκληση του Ισραηλινού ομολόγου του Major General Tamir Yadai.

Κατά τη συνάντηση των αρχηγών ΓΕΣ των δύο χωρών αντηλλάγησαν απόψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και διαπιστώθηκε η κοινή πρόθεση για ακόμη μεγαλύτερη ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Περαιτέρω ο αρχηγός ΓΕΣ συναντήθηκε με τον επικεφαλής της διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (International Defense Cooperation Directorate of the Israel Ministry of

Defense) Brigadier General (Ret.) Mishel Ben Baruch, και επισκέφθηκε την έδρα του Εθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης του Ισραήλ (National Training Center) όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες του

κέντρου και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.

Τέλος, ο αρχηγός ΓΕΣ κατέθεσε στεφάνι στο Mνημείο του Oλοκαυτώματος και συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ΄.